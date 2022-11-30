«Ты лишний»: уфимцы стали свидетелями скандала в утреннем автобусе

Mkset обратился за комментариями к перевозчику Фанису Батырову, которому принадлежит 235-й маршрут. Перевозчик пояснил, что требование останавливаться на каждой остановке действительно существует, так как уехать люди хотят со всех остановок. Также отметил предприниматель и тот факт, что в ситуации, в которую попала уфимка, необходимо разбираться предметно, но пока сделать этого невозможно, так как сам Батыров находится в рабочей поездке. При этом он подчеркнул, что острой критики по работе 235 маршрута в последнее время на предприятие не поступало.