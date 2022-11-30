mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Ты лишний»: уфимцы стали свидетелями скандала в утреннем автобусе

Сегодня, 05:21
Фото: 1MI

В Уфе водитель автобуса заявил пассажиру, что он «лишний»

Уфимка стала свидетелем странной ситуации в переполненной маршрутке.

Демчанка Галина поделилась с Mkset странной историей, свидетельницей которой она стала по пути на работу. Добирается туда она на маршруте номер 235, который едет из Демы в Сипайлово по улице Менделеева. Автобус этот пользуется бешеной популярностью и пустым в часы пик не бывает, пожалуй, никогда.

«Сегодня утром я села в 235-й автобус на конечной остановке. Живу я в центре Демы, но на работу хочется целый час ехать сидя, поэтому лучше пройтись 15 минут до конечки. На конечке в 7 утра остается пара сидячих мест, а к центру Демы автобус едет уже битком», — рассказала женщина.

По рассказу жительницы района, когда автобус подъезжал к остановке «Орион» в центре Демы, водитель попросил пассажиров пройти вперед. С ее слов, пассажиры резонно ответили, что идти некуда, однако водитель ответил на это крайне неожиданно.

— «Раз двигаться некуда, значит ты лишний» — заявил водитель, и начал сетовать на то, что он «получил на орехи» за то, что проезжает остановки, когда везет полный маршрут, а руководство дало ему директиву останавливаться и открывать двери автобуса на каждой остановке транспорта.

После, со слов Галины, водитель начал говорить, что ему положено везти только сидящих пассажиров, однако тут он слукавил — в его автобусе, как и в других, прописано положенное количество и сидящих, и стоящих пассажиров. В итоге водитель убедительно попросил пассажиров потесниться, чтобы «все, кто хотят попасть на работу, туда попали».

Mkset обратился за комментариями к перевозчику Фанису Батырову, которому принадлежит 235-й маршрут. Перевозчик пояснил, что требование останавливаться на каждой остановке действительно существует, так как уехать люди хотят со всех остановок. Также отметил предприниматель и тот факт, что в ситуации, в которую попала уфимка, необходимо разбираться предметно, но пока сделать этого невозможно, так как сам Батыров находится в рабочей поездке. При этом он подчеркнул, что острой критики по работе 235 маршрута в последнее время на предприятие не поступало.

 

Честный репортаж о том, как жители отдаленных районов Уфы по утрам штурмуют автобусы
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Город
Подпишитесь
«Родили не чтобы дома лежать»: доброволец из Башкирии объяснил свое участие в СВО
Сегодня, 07:43
«Один сын на СВО, другой в коме. Как дальше жить?»: как уфимка борется за своих детей
Вчера, 11:05
Будет ли объявлена мобилизация в Башкирии в январе 2023 года
Сегодня, 05:57
Мэрия Уфы намерена выселить из леса на Трамплине скандальный зоопарк
Сегодня, 07:50
Уже в январе: Госдума готовит два важных решения по частичной мобилизации
28 ноября 09:56
Местечко для эльфа: в ЖК Terle Park построят домик по мотивам детской фантазии
Сегодня, 04:00