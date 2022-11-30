Три в одном: «Ростелеком» объединил популярные сервисы в один пакет

Скоростной интернет, видеосервис Wink и видеонаблюдение вошли в состав специального тарифа «Технологии контроля. Макси» от «Ростелекома». Клиенты компании могут подключить пакет услуг за 940 рублей в месяц с экономией до 30% от базовой стоимости цифровых сервисов.
Комплексное предложение позволяет абонентам выходить в сеть на скорости 100 Мбит/с, смотреть видеоконтент в высоком качестве изображения и обеспечивать безопасность своего дома.
Цифровая платформа Wink объединяет преимущества интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра. Подписчикам доступны 198 каналов, 25 000 фильмов и сериалов в формате Full HD и 4К, аудиокниги, караоке и облачные игры.
Пользователи сервиса могут управлять просмотром: пользоваться паузой, перемоткой, записью и архивом программ за прошедшие три дня. К одной учетной записи подключается до пяти устройств. Wink доступен на экранах домашнего телевизора, ноутбуков, компьютеров, смартфонов и планшетов.
Услуга «Видеонаблюдение» поможет пользователям наблюдать за обстановкой в квартире, загородном доме, приглядывать за детьми или питомцами. Камера с широким углом обзора, датчиком движения и инфракрасной подсветкой круглосуточно ведет съемку. Система может фиксировать разные события: перекрытие обзора, движение в выбранном периметре, пересечение границ, — и в случае нештатной ситуации отправлять клиентам push-уведомления на смартфон. Видеоархив хранится в защищенном облаке «Ростелекома» семь дней.
Узнать больше о тарифе «Технологии контроля. Макси» и оставить заявку на подключение можно на сайте компании и по телефону 8 800 301 84 30.