Три в одном: «Ростелеком» объединил популярные сервисы в один пакет



Услуга «Видеонаблюдение» поможет пользователям наблюдать за обстановкой в квартире, загородном доме, приглядывать за детьми или питомцами. Камера с широким углом обзора, датчиком движения и инфракрасной подсветкой круглосуточно ведет съемку. Система может фиксировать разные события: перекрытие обзора, движение в выбранном периметре, пересечение границ, — и в случае нештатной ситуации отправлять клиентам push-уведомления на смартфон. Видеоархив хранится в защищенном облаке «Ростелекома» семь дней.