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Тимур Хакимов поделился опытом работы с ФСИН РФ

Сегодня, 06:13
Фото: ТПП РБ
Президент ТПП РБ Тимур Хакимов в онлайн-формате принял участие в круглом столе «Возможности создания исправительных центров. Производственный потенциал УФСИН для бизнеса Магнитогорска».

Глава бизнес-объединения поделился успешным опытом сотрудничества с Федеральной службой исполнения наказаний с представителями Магнитогорской торгово-промышленной палаты и ТПП Калмыкии.

УФСИН России по РБ является членом ТПП РБ. Тимур Хакимов рассказал о реализации двух совместных проектов.

— Мы даем возможность предприятиям-членам ТПП РБ размещать заказы и производства на территории исправительных учреждений. Промышленный комплекс уголовно-исполнительной системы Республики Башкортостан включает в себя 11 производственных площадок, с полным циклом производства. Это машиностроение, литейное производство, деревообработка, легкая промышленность и производство продуктов питания. Предприятия Башкортостана могут не только размещать здесь заказы, но и организовывать здесь свои цеха, используя имеющие площадки, — рассказал Тимур Хакимов.

Подробно президент ТПП РБ рассказал о создании участок «Исправительного центра № 1» в Уфе. Центр открыт для решения кадровых проблем на базе одного из наших предприятий-членов год назад.

— В центре проживают 77 осужденных к принудительным работам. Это специалисты разных профессий. В рамках соглашения с УФСИН России по РБ эти граждане привлекаются к оплачиваемому труду на различных должностях. Они проживают в достойных условиях, при этом государство не несет затрат на их содержание. Бизнес платит зарплату в один МРОТ, главное- осужденные получают возможность адаптироваться в обществе, — пояснил Тимур Хакимов.

Президент ТПП РБ отметил, что это перспективное направление для решения кадровых проблем. Заявки на открытие таких центров поступают как от предприятий, так и от муниципалитетов. Поэтому ТПП РБ создало Ассоциацию исправительных центров РБ и планирует расширять это направление деятельности.

#Андрей Королев#Новости
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