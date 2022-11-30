Тимур Хакимов поделился опытом работы с ФСИН РФ

Глава бизнес-объединения поделился успешным опытом сотрудничества с Федеральной службой исполнения наказаний с представителями Магнитогорской торгово-промышленной палаты и ТПП Калмыкии.
УФСИН России по РБ является членом ТПП РБ. Тимур Хакимов рассказал о реализации двух совместных проектов.
— Мы даем возможность предприятиям-членам ТПП РБ размещать заказы и производства на территории исправительных учреждений. Промышленный комплекс уголовно-исполнительной системы Республики Башкортостан включает в себя 11 производственных площадок, с полным циклом производства. Это машиностроение, литейное производство, деревообработка, легкая промышленность и производство продуктов питания. Предприятия Башкортостана могут не только размещать здесь заказы, но и организовывать здесь свои цеха, используя имеющие площадки, — рассказал Тимур Хакимов.
Подробно президент ТПП РБ рассказал о создании участок «Исправительного центра № 1» в Уфе. Центр открыт для решения кадровых проблем на базе одного из наших предприятий-членов год назад.
— В центре проживают 77 осужденных к принудительным работам. Это специалисты разных профессий. В рамках соглашения с УФСИН России по РБ эти граждане привлекаются к оплачиваемому труду на различных должностях. Они проживают в достойных условиях, при этом государство не несет затрат на их содержание. Бизнес платит зарплату в один МРОТ, главное- осужденные получают возможность адаптироваться в обществе, — пояснил Тимур Хакимов.
Президент ТПП РБ отметил, что это перспективное направление для решения кадровых проблем. Заявки на открытие таких центров поступают как от предприятий, так и от муниципалитетов. Поэтому ТПП РБ создало Ассоциацию исправительных центров РБ и планирует расширять это направление деятельности.