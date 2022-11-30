Тимур Хакимов поделился опытом работы с ФСИН РФ

— В центре проживают 77 осужденных к принудительным работам. Это специалисты разных профессий. В рамках соглашения с УФСИН России по РБ эти граждане привлекаются к оплачиваемому труду на различных должностях. Они проживают в достойных условиях, при этом государство не несет затрат на их содержание. Бизнес платит зарплату в один МРОТ, главное- осужденные получают возможность адаптироваться в обществе, — пояснил Тимур Хакимов.