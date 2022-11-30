Стало известно, какие социальные гарантии получают уволенные в запас призывники

Так, для них предусмотрены:



• право на поступление на работу в те же государственные организации и на должность, не ниже занимаемой до призыва (в течение 3 месяцев после увольнения);



• время службы по призыву засчитывается в общий трудовой стаж (1 день военной службы за 2 дня работы);



• выплата материальной помощи на первоначальное обзаведение хозяйством (при возвращении на прежнее место работы в течение 1 года);



• право на обучение в образовательных организациях, где обучались до призыва (для призванных в период обучения):



• право на прием на подготовительные отделения вузов на обучение за счет федерального бюджета (для прошедших службу по призыву и поступающих на обучение по рекомендациям командиров).



Задать дополнительные вопросы можно по телефону горячей линии для призывников и их родителей:



• 8 (347) 228-02-92 – Общественная приемная в военном комиссариате

Республики Башкортостан (рабочие дни – с 9.00 до 19.00, выходные – с 10.00 до 17.00)



• 8 (347) 253-13-48 – Отдел подготовки и призыва граждан на военную службу в военном комиссариате Республики Башкортостан (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни)



• 122, добавочный номер 1 – Ситуационный центр Республики Башкортостан (ежедневно – с 8.00 до 20.00)