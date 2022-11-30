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Стало известно, какие социальные гарантии получают уволенные в запас призывники

Сегодня, 14:52
Ответ на популярный вопрос публикует телеграм-канал "Объясняем. Башкортостан"

Портал "Объясняем. Башкортостан" опубликовал в своих соцсетях список социальных гарантий, которые предоставляются уволенным в запас военнослужащим по призыву. 

Так, для них предусмотрены: 

• право на поступление на работу в те же государственные организации и на должность, не ниже занимаемой до призыва (в течение 3 месяцев после увольнения);

• время службы по призыву засчитывается в общий трудовой стаж (1 день военной службы за 2 дня работы);

• выплата материальной помощи на первоначальное обзаведение хозяйством (при возвращении на прежнее место работы в течение 1 года);

• право на обучение в образовательных организациях, где обучались до призыва (для призванных в период обучения):

• право на прием на подготовительные отделения вузов на обучение за счет федерального бюджета (для прошедших службу по призыву и поступающих на обучение по рекомендациям командиров). 

Задать дополнительные вопросы можно по телефону горячей линии для призывников и их родителей:

• 8 (347) 228-02-92 – Общественная приемная в военном комиссариате
Республики Башкортостан (рабочие дни – с 9.00 до 19.00, выходные – с 10.00 до 17.00)

• 8 (347) 253-13-48 – Отдел подготовки и призыва граждан на военную службу в военном комиссариате Республики Башкортостан (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни)

• 122, добавочный номер 1 – Ситуационный центр Республики Башкортостан (ежедневно – с 8.00 до 20.00)

#Азамат Нухов
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