Риэлтор поделился профессиональными секретами, как быстрее продать квартиру

— Перед показом квартиры нужно понимать, что нужно покупателю. Наши агенты зачастую продают квартиры с первого-второго показа, поскольку еще до встречи уточняют, кому будут покупать квартиру, почему в этом районе, что наиболее важно в этой жилплощади. На основании этих данных и происходит презентация. Очень часто фотографии выглядят намного интереснее самого объекта, но уже в процессе показа наши агенты своей презентацией перекрывают потенциальные минусы квартиры и подсвечивают то, что важнее покупателю.