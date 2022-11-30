Риэлтор поделился профессиональными секретами, как быстрее продать квартиру

Сотрудник агентства по недвижимости «Перспектива24Самолет» Артур Валитов специально для Mkset отметил несколько ключевых моментов, которые могут сыграть решающую роль в быстрой и эффективной продаже квартиры.
Артур Валитов считает, что все зависит от состояния квартиры:
— Подчеркну, что покупатель в большинстве случаев будет брать ипотеку — как правило, у среднего клиента есть на руках первоначальный взнос, но нет средств на полноценный ремонт или меблировку. Поэтому если квартира, которую вы хотите продать быстро и по хорошей цене, находится в черновой или получистовой отделке, то — конечно, до объявления о продаже нужно сделать косметический ремонт. В принципе, это недорого, такую отделку можно организовать, например, с помощью нашего сервиса в «Перспектива24Самолет».
По словам Артура Валитова, степень ремонта зависит от класса жилья. Так, если речь про средний класс или эконом-класс, то достаточно простейшей отделки: напольное и настенное покрытия, потолки, минимальный набор мебели — кухня, санузел с унитазом, ванной и раковиной, а также диван или кровать. Если речь про премиум-сегмент, то здесь лучше либо вообще не вкладываться в ремонт, либо подходить к вопросу крайне тщательно:
— Покупатели премиум-сегмента подходят к ремонту всегда индивидуально. Поэтому, если все-таки решено квартиру ремонтировать до продажи, то должен быть хороший дизайн-проект. Возможно, в неярких пастельных тонах, чтобы квартира выглядела максимально унифицировано, при этом оборудована она должна быть максимально дорого — тогда эти затраты окупятся и придаст дополнительной маржи квартире. Да, среди покупателей премиум-сегмента есть покупатели, ищущие и квартиры в черновой отделке, и в чистовой, причем последних обычно больше.
По мнению специалиста, многое зависит от самого рекламного объявления — акценты нужно делать на ключевых плюсах объекта.
— Квартира может быть неотремонтированная, но у нее может быть удачная локация. Или наоборот: у нее может быть не самая выгодная локация, но при этом — со свежим хорошим ремонтом. Все эти детали нужно обязательно «подсвечивать».
Артур Валитов также советует обратить внимание на количество и качество фотографий, прилагаемых к объявлению. Так, снимки должны адекватно раскрывать площадь объекта, а также подчеркивать отличительные черты квартиры: например, дорогой кухонный гарнитур или если это «сталинка», то высокие потолки или лепнину советских времен и т. д.
— При фотографировании оставляйте на виду минимум бытовых предметов, тем более включенных — никаких работающих мониторов, это должна быть максимально обезличенная территория, — советует Артур. — Также не забудьте расставить фото в логическом порядке — от гостиной до санузла. Также стоит прорисовать планировку с указанием площадей и названием комнат — ни в коем случае не загружайте планировку от бюро технической инвентаризации или из техпаспорта.
По словам Артура Валитова, есть важный нюанс: само по себе объявление или сайт, на котором оно опубликовано, не продает предложение. Задача этих элементов в том, чтобы нагонять трафик, а вот правильно этим трафиком распорядиться — уже задача продавца или представителя продавца.
— Перед показом квартиры нужно понимать, что нужно покупателю. Наши агенты зачастую продают квартиры с первого-второго показа, поскольку еще до встречи уточняют, кому будут покупать квартиру, почему в этом районе, что наиболее важно в этой жилплощади. На основании этих данных и происходит презентация. Очень часто фотографии выглядят намного интереснее самого объекта, но уже в процессе показа наши агенты своей презентацией перекрывают потенциальные минусы квартиры и подсвечивают то, что важнее покупателю.
Также стоит отметить, что квартиру перед показами потенциальному покупателю нужно грамотно подготовить — убрать, проветрить и т. д.
— Наши агенты по недвижимости перед показом обычно всегда заранее заходят в квартиру, проверяют ее готовность. Если речь про премиум-класс, то перед каждым показом они заказывают клининг, — подчеркивает Артур Валитов. — Были случаи, когда убирались в подъезде, меняли лампочки, чтобы сформировать хорошее впечатление у покупателей.
По словам Артура Валитова, плюс обращения к «Перспектива24Самолет» не только в делегировании показов квартиры или работы с документами, но и в том, что у каждого агента по недвижимости (а их в компании около 400) в продаже обычно находится от пяти до десяти объектов, более-менее похожих друг на друга.
— Когда мы берем квартиру на продажу, на руках всегда есть похожий объект недвижимости, который мы реализуем в этом же районе. Для продажи квартиры мы рекламируем пять-шесть похожих объектов: весь трафик мы проводим по этим объектам, в итоге количество показов этих квартир растет, а конверсия показ/сделка — увеличивается. Поэтому нередко клиенты интересуются одной квартирой, а покупают другую, «соседнюю». Именно по этой причине важно выбрать агента по недвижимости, который разбирается в предлагаемом районе и может показать аналогичные объекты в этой же локации.