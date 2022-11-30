Ольга Орлова: Около двухсот мер соцподдержки действует в островном регионе

Выплаты для семей мобилизованных, пособие на первенца, транспортный сервис для маломобильных, рубка дров и помощь в трудоустройстве, льготы и проекты «Карта сахалинца», «Забота. Защита. Уважение», «Борьба с бедностью» … Всё это входит в сферу социальной защиты в Сахалинской области — одной из самых развитых среди всех регионов России.
О том, на какую поддержку и помощь от государства могут рассчитывать сахалинцы и курильчане, оказавшись в трудной жизненной ситуации, рассказала в интервью порталу Sakh.online министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
— Ольга Сергеевна, сколько жителей Сахалинской области получают социальную поддержку, растёт ли их число?
— Сегодня каждый второй житель Сахалинской области получает ту или иную соцпомощь. В 2022 году на поддержку сахалинцев и курильчан направлено свыше 17,1 млрд рублей В островном регионе только по линии регионального министерства социальной защиты действует порядка двухсот мер социальной поддержки. Но этот показатель не является окончательным. Жизнь идёт вперёд, мы постоянно проводим своего рода ревизию эффективности оказываемых мер поддержки, продумываем и организовываем новые актуальные виды помощи, направленные на улучшение жизни каждого жителя области. Сфера социальной защиты в островном регионе — одна из самых развитых не только на Дальнем Востоке, но и в России.
— На какую поддержку в Сахалинской области могут рассчитывать семьи с детьми?
— В островном регионе большой объём мер поддержки рассчитан на семьи с детьми — действует около 50 мер, помогающих островитянам чувствовать себя увереннее в такой важный период –рождение ребёнка. К примеру, в случае рождения первенца родители получают единовременное пособие — около 55 тыс. рублей. С начала года из регионального бюджета на эти цели уже направлено 50 млн рублей.
На соцподдержку могут претендовать сахалинцы и курильчане, которые родились и прожили в регионе не менее пяти лет. Также льготу предоставляют людям, прожившим на островах как минимум 10 лет.
В рамках национального проекта «Демография» действуют также ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет, единовременная выплата в размере 2 млн рублей многодетным семьям на покупку или строительство жилья, областной материнский капитал, поддержка студенческих семей при рождении детей, направление женщин на ЭКО.
— Насколько удобно оформить документы на получение соцпомощи?
— Мы стараемся сделать максимально удобными условия получения пособий. За выплатой можно обратиться, не выходя из дома — через портал «Госуслуги». Также можно прийти в отделение Центра социальной поддержки по месту жительства. Такое оформление намного упрощает подачу заявок.
— На территории Сахалина и Курил действует очень интересный проект «Борьба с бедностью». Расскажите о нём подробнее, как идёт его реализация?
— Да, в конце 2021 года на Сахалине и Курилах по инициативе губернатора Валерия Лимаренко стартовал проект «Борьба с бедностью», цель которого — рост уровня благосостояния семей. На сегодня это один из самых масштабных проектов на Сахалине и Курилах. Важно, что это адресная помощь. Соцработники обходят каждую малоимущую семью, проводят опрос об уровне заработка и нуждах. На основе этих данных формируется цифровая карта, в которой указаны мероприятия, которые помогут семье повысить своё благосостояние.
Хорошее подспорье для семейного бюджета — это «Карта сахалинца», которую можно оформить бесплатно. По ней можно получать дополнительные социальные скидки на товары в магазинах-партнёрах проекта «Борьба с бедностью». Уже сейчас за каждой семьёй-участницей проекта закрепили магазины, где им предоставляют скидки до 30%.
Отдельно отмечу социальный контракт. Он направлен на самостоятельный выход сахалинцев из трудной жизненной ситуации. В первую очередь помогаем трудоустроиться, пройти переобучение, открыть своё дело. Отмечу, что больше всего жители области предпочитают вести предпринимательскую деятельность в сфере логистики, индустрии красоты, розничной торговли, автосервисе, ремонта и строительства. Кроме того, в рамках социального контракта оказывается помощь в ведении личного подсобного хозяйства, лечении, приобретаются товары для дошкольного и школьного образования. В 2021 году на предоставление выплат в рамках социального контракта было направлено 108 млн рублей. За 8 месяцев 2022 года заключено 715 контрактов на сумму 126 млн рублей.
— Забота о стариках и людях с ограниченными возможностями здоровья — показатель цивилизованности общества. На какую помощь могут люди с проблемами здоровья, пожилые сахалинцы и курильчане?
— В центре особого внимания специалистов регионального министерства социальной защиты — люди старше 65 лет, маломобильные и нуждающиеся в постоянном уходе, инвалиды с тяжелыми нарушениями здоровья, а также пациенты, которым необходима паллиативная помощь. Записаться на диспансеризацию, вакцинацию или прием к врачам, почистить территорию частного дома, сделать уборку в квартире или заполнить документы на оформление «Карты сахалинца» — решить эти и десятки других вопросов, с которыми сталкиваются представители старшего поколения, помогает проект «Забота 65+».
Также в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» предоставляется бесплатная транспортная помощь для сахалинцев старше 65 лет. За время его реализации мобильные бригады организованы в 10 муниципальных образованиях. С помощью мобильных бригад пенсионеры из отдалённых сёл вовремя могут пройти медосмотр, а затем посетить узких специалистов в поликлинике. Это очень важно для поддержания их здоровья и активного долголетия. География проекта расширяется — до конца 2024 года вся область будет обеспечена сервисом мобильных бригад. Востребованность таких услуг высока. Уже выполнены более тысячи выездов в сельские населенные пункты.
Немаловажно, что получить консультацию сотрудника областного Центра социального обслуживания населения, можно не выходя из дома. Специалисты сами посещают пенсионеров на дому. Во время визита заполняют специальный социальный паспорт, в котором указывают всю информацию об условиях жизни пожилого человека, оказанных и необходимых мерах соцподдержки, состояние здоровья и его контроле. Отмечу, что более 70 тыс. сахалинцев и курильчан обошли волонтёры в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», который призван улучшить качество государственных и муниципальных услуг для жителей региона.
Добровольные помощники информируют людей о льготных программах, которые действуют на территории области, и знакомят с работой социальных сервисов. Кроме этого, принимают заявки на подключение к газу и ремонт дворов, помогают с записью на медицинские обследования и решают много других вопросов.
В списке самых популярных просьб сахалинцев, по-прежнему, лидирует категория «Ремонт дворов и дорог». Количество таких обращений составило более 20 тыс. Почти 3 тыс. сахалинцев интересовал проект «Сахалинское долголетие», по которому граждане старше 55 лет могут бесплатно посещать культурные и спортивные учреждения. Более 2 тыс. островитян обратились с просьбой о помощи в оформлении «Карты сахалинца». Замыкает список пяти самых популярных услуг — заявки на газификацию и уголь. Добровольцы не только рассказывают о реализации программы газификации в островном регионе, но и помогают передать заявки от домохозяйств на подключение к экологически чистому топливу, объясняют, как воспользоваться субсидиями.
— Вы уже упомянули о проекте «Карта сахалинца», одном из самых успешных в регионе. На какие льготы и преференции могут рассчитывать его обладатели сейчас?
— «Карта сахалинца» даёт возможность пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями, а также получать кешбэк до 20% от партнёров платёжной системы. Сейчас благодаря этой карте у малоимущих семей появилась возможность получать адресную продовольственную помощь, не в натуральном виде, а самостоятельно выбирая продукты питания. Это одно из самых востребованных нововведений, которое по достоинству оценивают островитяне. Сегодня такая помощь составляет 1900 рублей на каждого члена малоимущей семьи и 2050 для севера Сахалина и Курил. «Карта сахалинца» дала возможность людям, проживающим в домах с печным отоплением, использовать новый механизм поддержки, чтобы сэкономить на твёрдом топливе. Теперь, оформив социальный счёт, жители островов могут получать на него аванс, чтобы тратить меньше своих средств на покупку угля. В Сахалинской области такие авансирования одобрили 934 гражданам, на общую сумму более 22 млн рублей.
— На какую поддержку из бюджета Сахалинской области могут рассчитывать мобилизованные сахалинцы и их семьи, сколько человек уже обратились за помощью?
— Семьям частично мобилизованных сахалинцев и курильчан выплачивают единовременно по 300 тысяч. Мы делаем всё возможное, чтобы получать выплату было просто и без каких-либо проволочек. Так, от человека нужно только одно заявление. Есть несколько вариантов его подачи. Во-первых, родственник мобилизованного может сам прийти в центр социальной поддержки и лично отдать заявление специалистам. При этом брать талон на приём или предварительно записываться не надо. Можно написать это заявление, не выходя из дома — на сайте Центра предусмотрена такая возможность. Также наши специалисты делают поквартирный обход и заявление можно отдать им. Кроме того, наши сотрудники регулярно выезжают на полигоны и там собирают анкеты-заявления от граждан.
— Кому положена эта выплата?
— Выплаты положены семьям мобилизованных граждан. По нисходящей это: законная супруга, если нет зарегистрированного брака, то мать, отец, если нет их, то дети или их представители. В законе уточняется, что если у холостого мобилизованного несколько детей до 18 лет, то выплата делится между ними равными долями. При этом средства будут перечислены на банковские счета, открытые законным представителем на имя ребёнка. Если никого из этих категорий нет, то выплату получит сам мобилизованный, в этом случае средства перечислят в беззаявительном порядке.
Также выплата положена гражданам, кто добровольно заключил военный контракт начиная с 1 августа. Тут порядок немного другой. Деньги поступают не на счёт родственникам, а только самому добровольцу.
Хочу отметить важный момент: получение выплаты в 300 тысяч рублей не будет учитываться в дальнейшем при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законом.
— Предусмотрены ли ограничения на траты этих выплат?
— Нет. Кстати, хочу сказать, что мы помогаем не только деньгами, но и посильно, что называется, причём на самом высоком уровне. Губернатор Валерий Лимаренко встречается с семьями мобилизованных практически ежедневно и держит на личном контроле вопросы помощи гражданам, чьи близкие отправились на защиту Отчизны. Так, на личном приёме семей из Анивского района мама одного из частично мобилизованных сахалинцев рассказала главе региона, что перенесла серьёзное заболевание, и нуждается в мероприятиях по восстановлению здоровья. Вопрос был решён оперативно: пенсионерку из села Петропавловское отправили поправить здоровье в областной реабилитационный центр. Ещё одной матери защитников Родины из села Успенское помогли подготовиться к зиме. Местные предприниматели привезли 10 тонн угля и 3 кубометра дров.
Решаются квартирные вопросы. За мобилизованным жителем Смирных до окончания срока службы будет закреплена арендная квартира.
Много просьб бытовых, по подготовке к зиме: запас дров, распилка их, ремонт кровли и тд. Родителям мобилизованных чинили протекающие крыши. Меняли электропроводку. Восстанавливали печную трубу в частном доме. Нередко в такую работу включаются благотворители, общественные организации.
Есть и примеры помощи в более торжественных историях. Призванный в рамках частичной мобилизации, находясь на сборах в Аниве, пожелал зарегистрировать брак с гражданской женой, которая находилась в Ногликах. Женщина обратилась в местную администрацию за юридической помощью и консультацией. Работники муниципалитета помогли записаться на приём, собрать необходимые документы. И в итоге брак был зарегистрирован в Аниве, перед самой отправкой бойца в зону СВО.