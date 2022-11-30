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На базе РЦГЭ прошли испытания прототипа устройства для генерации электроэнергии

Сегодня, 20:29
Фото: pxhere.com
Российский центр гибкой электроники (входит в группу «ТехноСпарк») и RnD-центр FlexLab объявили об успешном испытании совместной разработки: это прототип миниатюрного харвестера — устройства, которое преобразует световую энергию в электрическую.

Харвестер представляет собой накопитель энергии с фотовольтаической ячейкой, матрицу для которой создали в РЦГЭ. Предполагается, что устройство будет использоваться для питания электроприборов в быту и промышленности: беспроводных выключателей света, пультов для бытовой техники, электрических ворот, замков и сенсоров в умном доме. Об этом пишет NewsNN.ru.

После испытаний в ИТМО начали работу над уменьшением размеров контактов и фотовольтаической ячейки. В конечном варианте она достигнет площади не более квадратного сантиметра. Благодаря миниатюрным размерам харвестер можно будет размещать непосредственно в питаемых приборах. В частности, для бытового беспроводного выключателя будет использоваться харвестер площадью 2-3 мм².

Гендиректор Российского центра гибкой электроники Алексей Гостомельский рассказал, что совместно с FlexLab в центре решают уникальную задачу: как изготовить маленькое устройство с фотовольтаической ячейкой, которое работает от освещения.

Прототип харвестера успешно прошел испытания и был представлен на выставке «Микроэлектроника-2022» в Сочи. Следующий этап разработки — работы по увеличению срока службы ячейки и уменьшению ее размеров.

Гендиректор FlexLab Виктория Желтова сообщила, что в RnD-центре создали инновационный материал — перовскитное покрытие для харвестера. Перовскиты дешевы, просты в производстве и уже сейчас могут преобразовывать в электричество 26% энергии солнечного света. Эти минералы обеспечивают большую гибкость формы, что делает их удобными для использования в архитектуре.

В зависимости от требований заказчика харвестер может получать разные размеры, емкость накопителя энергии и параметры тока на выходе. Это устройство обеспечит экономию на замене батареек, так как рассчитано на многолетнюю эксплуатацию. На устройство уже найден первый заказчик — стартап «ОрганикСолар» из Санкт-Петербурга, который планирует использовать его в глюкометрах.

#Технологии
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