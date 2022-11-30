На базе РЦГЭ прошли испытания прототипа устройства для генерации электроэнергии

В зависимости от требований заказчика харвестер может получать разные размеры, емкость накопителя энергии и параметры тока на выходе. Это устройство обеспечит экономию на замене батареек, так как рассчитано на многолетнюю эксплуатацию. На устройство уже найден первый заказчик — стартап «ОрганикСолар» из Санкт-Петербурга, который планирует использовать его в глюкометрах.