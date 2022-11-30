Местечко для эльфа: в ЖК Terle Park построят домик по мотивам детской фантазии

Уфа хорошо помнит маленького эльфа Терле, который гулял по рекламным щитам города этим летом. Он делился не только сказками, но и своими планами переселиться в чудесную столицу Башкирии — новый жилой комплекс Terle Park, который планируется возвести в Зеленой Роще.
С наступлением холодов Терле начал обживать офис продаж, добавляя туда зимнего уюта, любуясь снежинками и рассказывая о своем будущем доме. Впрочем, в офисе он поселился не навсегда. Однажды эльф прибежал в офис и заявил, что у него появилась важная идея: ему приснился сон о том, что Terle Park готов, там живут счастливые уфимцы, а он смотрит на них из окон своего собственного домика. Мысль об отдельном, небольшом и сказочном домике так ему понравилась, что он уговорил построить домик для него прямо на территории ЖК.
Конечно, Терле хотелось что-то особенное, чего-нибудь такое же неугомонное и веселое, уютное и сказочное, но что именно — эльф так и не смог описать, как ни старался. Но тут помогли советы старших. Как известно, уютнее всего сказочным героям живется в домиках из детских фантазий, поэтому «Садовое кольцо» объявило необычный конкурс.
Детям и их родителям предлагается придумать жилье для Терле и изобразить его с помощью любых материалов: его можно нарисовать, собрать из конструктора, слепить из пластилина или глины, собрать из природных материалов — пусть ребенок не ограничивает свою фантазию. Фотографии семейных работ нужно прислать в личные сообщения ВК-сообщества жилого комплекса и стать его подписчиком. Застройщик пообещал построить своими силами волшебный домик для Терле, опираясь на самую талантливую идею.
Сам домик установят на придомовой территории ЖК Terle Park после сдачи жилого комплекса. При этом изначальную фотографию творческой работы и имя юного архитектора покажут на уфимских баннерах Terle Park.
Эльф уже успел посмотреть несколько очень интересных вариантов своего будущего домика и сейчас оценивает варианты на домовитость, яркость и уют. Набор идей для эльфийского домика еще открыт — предложите вашему ребенку добавить красок на карту города и присоединяйтесь к акции!
Напомним, что Терле появился в Уфе в августе — заявив о себе сначала негромко, а потом — как и подобает эльфу, рассыпав ворох ярких историй, которые нельзя было не заметить. Эльфы вообще любят играть и делать сюрпризы — и Терле тоже решил не отказывать себе в этом удовольствии. Так что идея со строительством домика — не первая игра Терле с уфимцами: накануне осени Терле сыграл с жителями Уфы в поиск сказок, которые он развесил по всему городу и зашифровал QR-кодами. Победители, как и обещал сказочный герой, получили айфон и «Яндекс Станции Лайт».
Добавим, что новый ЖК Terle Park от девелопера из московского региона ГК «Садовое кольцо» станет одним из самых экологичных жилых проектов Уфы. Дома будут находиться в природной зоне — рядом с сосновым лесом, а на близлежащих территориях не запланирована иная застройка, что позволит жильцам наслаждаться прекрасными видами.
В сентябре стартовали продажи квартир в этом ЖК. По словам представителей «Садового кольца», возведение ЖК «Terle Park» продлится до 31 декабря 2025 года. До сих пор «Садовое кольцо» ни разу не нарушало сроков сдачи объектов, зачастую — завершало строительство до заявленных дат.