Местечко для эльфа: в ЖК Terle Park построят домик по мотивам детской фантазии

Напомним, что Терле появился в Уфе в августе — заявив о себе сначала негромко, а потом — как и подобает эльфу, рассыпав ворох ярких историй, которые нельзя было не заметить. Эльфы вообще любят играть и делать сюрпризы — и Терле тоже решил не отказывать себе в этом удовольствии. Так что идея со строительством домика — не первая игра Терле с уфимцами: накануне осени Терле сыграл с жителями Уфы в поиск сказок, которые он развесил по всему городу и зашифровал QR-кодами. Победители, как и обещал сказочный герой, получили айфон и «Яндекс Станции Лайт».