Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал об изменениях в реконструкции моста через Белую

Мост через реку Белая в Уфе планируется сдать в 2024 году. В настоящий момент ведутся работы по устройству левобережных технологических площадок из ПГС и сооружение технологического мостика. Об этом в соцсетях рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Как сообщил сити-менеджер, ремонтные работы на мосту продолжаются, добавив, что уже завершено бетонирование одной из опор, а реконструированы ещё три. Также были разобраны пролётные строения с первой по пятую опоры, установлены временные опоры, ведется демонтаж железобетонных конструкций.
Напомним, ремонтные работы на старом Бельском мосту в Уфе стартовали в марте 2022 года. Ранее стало известно, что реконструкция моста обойдется в 3,4 миллиарда рублей. Отмечается, что в ходе ремонтных работ будет полностью демонтировано пролетное строение, которое заменят на железобетонную конструкцию, а также арка, которую позднее восстановят «для придания объекту эстетического вида».