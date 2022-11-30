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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал об изменениях в реконструкции моста через Белую

Сегодня, 11:53
Фото: Ратмир Мавлиев/ Telegram
О ходе ремонтных работ моста с более чем полувековой историей сити-менеджер рассказал в соцсетях

Мост через реку Белая в Уфе планируется сдать в 2024 году. В настоящий момент ведутся работы по устройству левобережных технологических площадок из ПГС и сооружение технологического мостика. Об этом в соцсетях рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев. 

Как сообщил сити-менеджер, ремонтные работы на мосту продолжаются, добавив, что  уже завершено бетонирование одной из опор, а реконструированы ещё три. Также были разобраны пролётные строения с первой по пятую опоры, установлены временные опоры, ведется демонтаж железобетонных конструкций. 

Напомним, ремонтные работы на старом Бельском мосту в Уфе стартовали в марте 2022 года. Ранее стало известно, что реконструкция моста обойдется в 3,4 миллиарда рублей. Отмечается, что в ходе ремонтных работ будет полностью демонтировано пролетное строение, которое заменят на железобетонную конструкцию, а также арка, которую позднее восстановят «для придания объекту эстетического вида». 


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#Азамат Нухов
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