Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал об изменениях в реконструкции моста через Белую

Как сообщил сити-менеджер, ремонтные работы на мосту продолжаются, добавив, что уже завершено бетонирование одной из опор, а реконструированы ещё три. Также были разобраны пролётные строения с первой по пятую опоры, установлены временные опоры, ведется демонтаж железобетонных конструкций.