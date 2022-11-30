Клиенты ГК «Первый Трест» могут оформить ипотеку с ежемесячным платежом 1 рубль

Обычно в кризис доходы населения падают, и многие откладывают или вообще отказываются от покупки недвижимости. Другие, напротив, стремятся инвестировать в жилье. Так или иначе, актуальным становится вопрос: «Покупать или не покупать?» В настоящий момент ответ, как ни парадоксально, однозначен: покупать. Ведь именно сейчас один из ведущих застройщиков, ГК «Первый Трест» предлагает своим клиентам эффективный инструмент для снижения кредитной нагрузки — траншевую ипотеку.
— Мы, как один из крупнейших застройщиков Республики максимально ориентированы на потребности наших клиентов. Поэтому чутко реагируя на внешние обстоятельства, мы постоянно работаем над тем, чтобы предложить самые выгодные и комфортные условия на покупку квартиры. Поэтому в период с 30 ноября по 31 декабря 2022 года, все наши клиенты могут не просто оформить ипотеку по льготным ставкам от 4,7% годовых, но и при покупке квартиры в доме Consul или ЖК Urbanica воспользоваться программой траншевая ипотека. Суть этой программы в том, что сумма ипотечного кредита на квартиру выдаётся не единовременно, а делится на несколько платежей, что позволяет вам значительно сэкономить на выплачиваемых процентах. Кроме того, это снижает ваш ежемесячный платёж до комфортного уровня. А самое главное, что ей могут воспользоваться все категории клиентов, ведь она сочетается с любой ипотечной программой. — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».Чтобы вам было понятнее, разберём траншевую ипотеку на примере квартиры студии в доме Consul[1]:
Стоимость выбранной нами квартиры — 5 306 920 руб.
Программа, которой мы решили воспользоваться «Семейная ипотека» со ставкой 5,7% годовых. Но есть одна хитрость, если вы забронируете квартиру через Дом Клик, то сможете получить дисконт 1% к ипотечной ставке, таким образом зафиксировав её на уровне 4,7% годовых на весь срок.
Минимальный первоначальный взнос — 20% или 1 061 384 рубля. (при этом если в вашей семье недавно было пополнение, то часть первоначального взноса можно погасить с помощью материнского капитала)
Сумма ипотечного кредита — 4 245 536 рублей. И в данном случае эта сумма будет перечисляться застройщику 4 траншами.
Итак:
Первый транш — 100 рублей и наш ежемесячный платёж с 1 по 3 месяцы будет составлять всего 1 рубль.
Второй транш банк перечислит на 3 месяц, и он составит 33,3% или 1 415 145 рублей, и с 4 по 6 месяцы ежемесячный платёж за квартиру будет — 7 368 руб.
Третий транш, ещё 33,3% будет перечислен банком на 6 месяц, а ежемесячный платёж с 7 по 9 месяцы составит — 14 764 рублей.
И последний транш перечисляется банком застройщику на 9 месяц после оформления кредита, а сумма ежемесячного платежа с 10 месяца и на весь оставшийся срок будет составлять 22 192 рублей.
Из расчёта мы видим, что траншевая ипотека — это инструмент, который позволяет снизить финансовую нагрузку на ваш бюджет почти на год.
— Ипотека траншами подходит всем, ведь кредит в итоге обойдется дешевле. Однако программа будет особенно удобна клиентам, которым важно сократить платеж на первое время. Например, тем, кто арендует жилье и не может вносить крупные суммы в период, пока новый дом строится. Также ипотека траншами отлично подойдет людям, которые планируют продавать имеющуюся недвижимость. Они могут сейчас приобрести новую квартиру по текущей цене, а потом не торопясь продать свою старую квартиру и погасить ипотеку за счет вырученных средств. Если сделать это до того, как придет время оформлять очередной транш, переплата по кредиту окажется совсем незначительной, — отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Кроме того, застройщик отметил, что рассмотрение заявки составляет максимум 2 дня, но большинство клиентов ГК «Первый Трест» получают одобрение в день подачи заявки. Правда нужно учитывать, что количество квартир, участвующих в предложении ограничено, да и сроки действия акции не так велики, как хотелось бы. Поэтому если вас заинтересовало данное предложение, не тяните с решением, ведь предложение действительно только до 31 декабря 2022 года.
Более подробную информацию по жилым комплексам и доступным программам ипотеки вы можете получить в офисах продаж: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. Энтузиастов, 9 и ул. 50-летия, 15 к. 1, а также по телефону: 8 (347) 222-0-111.
Напомним, ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит 5 проектов в историческом и географическом центрах Уфы.
[1] Квартира-студия № 1215 в ЖК «Уфимский Кремль» литер 22, секция Д 1. Площадь квартиры 28,32 кв. м. Стоимость 5 306 920 рублей. Первоначальный взнос — 20%. Ипотечная ставка 4,7% от Сбербанка по программе Семейная ипотека (с учётом скидки 1% за бронь через сервис Дом Клик). Срок кредита 30 лет.
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