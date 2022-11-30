Клиенты ГК «Первый Трест» могут оформить ипотеку с ежемесячным платежом 1 рубль

— Мы, как один из крупнейших застройщиков Республики максимально ориентированы на потребности наших клиентов. Поэтому чутко реагируя на внешние обстоятельства, мы постоянно работаем над тем, чтобы предложить самые выгодные и комфортные условия на покупку квартиры. Поэтому в период с 30 ноября по 31 декабря 2022 года, все наши клиенты могут не просто оформить ипотеку по льготным ставкам от 4,7% годовых, но и при покупке квартиры в доме Consul или ЖК Urbanica воспользоваться программой траншевая ипотека. Суть этой программы в том, что сумма ипотечного кредита на квартиру выдаётся не единовременно, а делится на несколько платежей, что позволяет вам значительно сэкономить на выплачиваемых процентах. Кроме того, это снижает ваш ежемесячный платёж до комфортного уровня. А самое главное, что ей могут воспользоваться все категории клиентов, ведь она сочетается с любой ипотечной программой. — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».Чтобы вам было понятнее, разберём траншевую ипотеку на примере квартиры студии в доме Consul[1]: