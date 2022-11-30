Известна дата выхода в прокат фильма о дворнике Юре из Уфы, которого не сыграет Кяро

Любителям отечественного кинематографа есть чего подождать в прокате будущей весной. Как известно история дворника Юры из Уфы впечатлила не только земляков, но и всю страну, тем более что дворник Юра смог с легкостью освоить и еще одну сложную профессию — у мужчины нашлись недюжинные способности к позированию и из дворника он легко перевоплощался в фотомодель.
Еще этим летом стало известно, что фильм на основе истории дворника Юры будут снимать звезды российского кинематографа, а роль знаменитого уфимца исполнит актер Антон Кузнецов. Режиссер проекта — дебютант Виталий Дудка, тоже уфимец, который широко известен творческой публике.
Трейлер фильма уже готов и доступен и Mkset предлагает с ним ознакомиться.