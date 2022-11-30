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Известна дата выхода в прокат фильма о дворнике Юре из Уфы, которого не сыграет Кяро

Сегодня, 03:38
Фото: скриншот трейлера кинокомедии "Дворник Юра"

Вышел в свет трейлер фильма о дворнике Юры из Уфы без Кирилла Кяро в главной роли

Кинокомедия с главным героем из Башкирии выйдет на большие экраны уже следующей весной, а именно 27 апреля.

Любителям отечественного кинематографа есть чего подождать в прокате будущей весной. Как известно история дворника Юры из Уфы впечатлила не только земляков, но и всю страну, тем более что дворник Юра смог с легкостью освоить и еще одну сложную профессию — у мужчины нашлись недюжинные способности к позированию и из дворника он легко перевоплощался в фотомодель.

Еще этим летом стало известно, что фильм на основе истории дворника Юры будут снимать звезды российского кинематографа, а роль знаменитого уфимца исполнит актер Антон Кузнецов. Режиссер проекта — дебютант Виталий Дудка, тоже уфимец, который широко известен творческой публике.

Трейлер фильма уже готов и доступен и Mkset предлагает с ним ознакомиться.

На основе истории дворника Юры из Уфы снимут фильм с Кириллом Кяро
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#Ирина Деревянчук#Культура
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