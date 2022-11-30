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Стало известно, где задержали пристававшего к девочке в лифте мужчину

Сегодня, 09:40
Фото: 1MI

В аэропорту Уфы задержали уроженца Бурятии, который приставал к девочке в лифте

Мужчина был в шаге от того, чтобы скрыться от правосудия.

В Уфе задержали мужчину, которого подозревают в том, что он совершал насильственные действия в отношении 11-летней школьницы, находясь с ней в одном лифте. О злодеянии заявила в полицию мать ребенка и мужчину объявили в розыск. Поиски быстро увенчались успехом, правоохранители задержали уже судимого уроженца республики Бурятии в аэропорту при попытке уехать из Уфы. По данным пресс-службы регионального МВД, мужчина узнал о том, что его разыскивают и хотел сбежать из Башкирии.

Сделать этого, как можно понять, у него не вышло. Следком возбудил в отношении его уголовное дело. Также проверят его правоохранители на причастность к другим подобным преступлениям.

#Ирина Деревянчук#Общество
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