Стало известно, где задержали пристававшего к девочке в лифте мужчину

В Уфе задержали мужчину, которого подозревают в том, что он совершал насильственные действия в отношении 11-летней школьницы, находясь с ней в одном лифте. О злодеянии заявила в полицию мать ребенка и мужчину объявили в розыск. Поиски быстро увенчались успехом, правоохранители задержали уже судимого уроженца республики Бурятии в аэропорту при попытке уехать из Уфы. По данным пресс-службы регионального МВД, мужчина узнал о том, что его разыскивают и хотел сбежать из Башкирии.