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Хирург поделился рекомендациями по оказанию первой помощи при растяжении

Сегодня, 14:34
Фото: piqsels.com
Хирург Сергей Белых порекомендовал при растяжении связок накладывать давящий бинт, обеспечивать поврежденной конечности полный покой и обращаться к врачу.

По словам специалиста, в основном, о растяжении свидетельствует сильная боль и припухлость в области сустава. Как подчеркнул врач в беседе с NEWS.ru, в отличие от переломов или вывихов, такие проблемы не лишают ногу или руку подвижности полностью. Тем не менее лучше оставить больное место в покое на несколько дней.

«Главные симптомы растяжения — сильная боль и опухший сустав. В первую очередь наложите давящую повязку, но не переусердствуйте, иначе нарушится кровоток или сухожилия с суставом получат дополнительные повреждения», — отметил Белых. Хирург предупредил, что очень тугая повязка усугубляет внутреннее кровоизлияние, которое иногда развивается при растяжении. Помимо этого, поврежденную конечность лучше всего оставить в покое несколько дней и обратиться к врачу, сказал он.

#Общество
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