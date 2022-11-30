Хирург поделился рекомендациями по оказанию первой помощи при растяжении

По словам специалиста, в основном, о растяжении свидетельствует сильная боль и припухлость в области сустава. Как подчеркнул врач в беседе с NEWS.ru, в отличие от переломов или вывихов, такие проблемы не лишают ногу или руку подвижности полностью. Тем не менее лучше оставить больное место в покое на несколько дней.