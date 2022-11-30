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Эксперты РЭО создали виртуальный тур для изучения мусорных полигонов

30 ноября 18:27
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор разработал виртуальный тур, предназначенный для изучения состояния объектов размещения. На площадке Российского экологического форума, который проходит 10 и 11 октября в Подмосковье, представлены специальные очки виртуальной реальности.

Как объяснил Денис Буцаев, глава РЭО, VR-тур создавался специалистами ведомства с целью виртуального „посещения“ мусорных полигонов. Данный VR-тур стал первым среди туров, созданных на объекте размещения при помощи записей, полученных с беспилотных летательных аппаратов. Возможно, что в дальнейшем тур будет доработан с внедрением элементов обучающих программ. К примеру, с помощью очков виртуальной реальности можно будет выявлять нарушения. На данный момент у РЭО действуют два виртуальных тура. Один из них — в Тверскую область на полигон „Славное“, а второй — в Тамбовскую область на „Комплекс по сортировке и утилизации ТКО Тамбовского р-на“.

По словам Алексея Бурова, заместителя генерального директора РЭО по цифровизации, для создания VR-тура беспилотник в первую очередь облетает территорию. С дрона делаются снимки, в том числе панорамные на 360 градусов. Для каждого из объектов подготавливается пять панорам, на их базе затем формируется тур. Помимо этого, в тур включают инфографику с главными параметрами объекта. Об этом сообщает 360tv.ru.

Организатор Российского экологического форума - 2022 — Российский экологический оператор. Форум является частью Российской экологической недели, которая завершится 16 октября. Несколько мероприятий с экологической повесткой предложил провести сам РЭО. В течение экологической недели по всей стране будут проходить субботники, мероприятия по сбору вторичного сырья (макулатуры и электроники). Кроме того, созданы экскурсионные программы для посещений заводов по переработке ТКО.

#Новости#1#Ольга Земскова#Общество
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