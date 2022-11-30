Дом Consul — квинтэссенция комфорта от ГК «Первый Трест»

Планировочные решения разрабатывались с учётом удовлетворения запросов даже самых взыскательных покупателей. Функциональная квартирография, предусматривает самые различные сценарии жизни, и даже включает 16 эксклюзивных квартир с окном в ванной, что обязательно придётся по вкусу тем, кто мечтает наслаждаться прекрасным видом, нежась в тёплой воде. Кроме того, понравится этот проект и тем, кто любит просторные светлые помещения. В зависимости от этажа вы сможете купить квартиру с высотой потолков от 2,9 до 3,27 м. А панорамные окна в квартирах с увеличенной высотой до 2,2 м, также добавят уюта. Так, что можно не сомневаться, здесь каждый найдёт свою идеальную квартиру.