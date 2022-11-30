Дом Consul — квинтэссенция комфорта от ГК «Первый Трест»

Квартира в центре Уфы и сегодня остаётся мечтой многих. И дело не только в выгодном вложении денег и престиже, но и в тех очевидных преимуществах, которые даёт жизнь в этой локации. А если есть спрос, то рождается и предложение. Именно здесь в окружении архитектурных и исторических памятников, в самом сердце центра Уфы, один из ведущих застройщиков Республики, ГК «Первый Трест» активно возводит дом Consul.
— Consul — это дом бизнес-класса с камерной атмосферой в самом сердце исторического центра Уфы. И проектируя его, мы ставили перед собой особую задачу — создать проект, который бы отвечал современным представлениям о высоком качестве жизни и при этом гармонично вписывался бы окружающую застройку. Поэтому проект выполнен в стиле «изысканного минимализма», где строгие линии и благородный цвет «Античный белый» сочетаются с панорамным остеклением квартир. Но кроме стандартных для наших жилых комплексов характеристик: современной архитектуры, авторского благоустройства, безопасной территории и высокого уровня комфорта проживания, мы применили гибкий подход к квартирографии. В этом проекте мы продумали планировочные решения таким образом, чтобы покупатели могли легко объединять смежные квартиры. Так появилась бОльшая вариативность планировочных решений. И любой покупатель сможет выбрать именно тот вариант, который считает оптимальным. — отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Планировочные решения разрабатывались с учётом удовлетворения запросов даже самых взыскательных покупателей. Функциональная квартирография, предусматривает самые различные сценарии жизни, и даже включает 16 эксклюзивных квартир с окном в ванной, что обязательно придётся по вкусу тем, кто мечтает наслаждаться прекрасным видом, нежась в тёплой воде. Кроме того, понравится этот проект и тем, кто любит просторные светлые помещения. В зависимости от этажа вы сможете купить квартиру с высотой потолков от 2,9 до 3,27 м. А панорамные окна в квартирах с увеличенной высотой до 2,2 м, также добавят уюта. Так, что можно не сомневаться, здесь каждый найдёт свою идеальную квартиру.
— Наша цель — новый уровень строительства, при котором клиент получает высокий уровень качества жилья и комфорт проживания. Поэтому, несмотря на то, что, проектируя дом мы прорабатываем каждую деталь, чтобы жилое пространство было удобным, мы считаем, что жизнь не должна ограничиваться стенами квартиры. И не менее тщательно продумываем концепцию благоустройства. Благодаря ландшафтному дизайну и посадке всесезонных растений, внутренняя территория дома Consul превратится в зеленый оазис, где появятся тихие уютные дворы-патио с зонами для отдыха и спорта, и конечно игровыми площадками. — отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Кроме благоустроенной территории Consul, может похвастаться и развитой внешней инфраструктурой. Ведь вся деловая и культурная жизнь города проходит в шаговой доступности —лучшие школы и детские сады, брендовые магазины, рестораны, офисы крупнейших компаний, банки, а также спортивная инфраструктура. Кроме того, здесь много парков, скверов и исторических достопримечательностей, которыми вы сможете любоваться во время прогулок.
— Ещё одно преимущество — это то, что дом Consul является последней очередью строительства жилой недвижимости в комплексе «Уфимский Кремль» и располагается внутри квартала, а это значит, что его жильцы, открывая окна смогут наслаждаться чистым воздухом и пением птиц. Он идеально подойдёт тем, кто хочет жить в историческом центре, но при этом любит быть вдали от городского шума и суеты. — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Consul призван повысить ваше качество жизни, ведь именно здесь современные технологии встречаются с традиционными представлениями о престиже и комфорте: изысканный снаружи, безопасный и технологичный внутри. Поэтому даже если вы и не задумывались о том, чтобы купить квартиру в ближайшее время, вам точно необходимо узнать, что сегодня предлагает ГК «Первый Трест» в новом доме Consul!
Узнать подробнее о проекте дома Consul вы можете на сайте 1trest.ru, по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж, по адресам: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. 50-летия Октября, 15 к. 1, ул. Энтузиастов, 9.
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