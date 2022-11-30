Депутат из Башкирии посмотрел квартиру, которую отец ребенка-инвалида выбил у властей

Сам Марат Зарипов высоко оценивает участие Ильгама Галина в этой истории, и рассказал Mkset о том, что Галин стоял у истоков борьбы за положенную по закону недвижимость и очень помог и во взаимодействии с властями и с привлечением внимания к проблеме.