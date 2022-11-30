Депутат из Башкирии посмотрел квартиру, которую отец ребенка-инвалида выбил у властей

Недавно завершившаяся счастливым финалом история семьи Зариповых из города Туймазы стала надеждой для тех семей, которые продолжают бороться за качественное жилье, положенное им по закону. Многодетный отец Марат Закиров, в семье которого растет ребенок с инвалидностью, уже получал квартиру, но счел её непотребной, что впоследствии подтвердила и экспертиза.
В итоге спустя годы борьбы и при личном участии главы федерального следкома РФ Бастрыкина, а также генерального прокурора Краснова, добротная квартира все-таки была получена.
Фото из новой квартиры семьи Зариповых выложил депутат Курултая Башкирии от партии КПРФ Ильгам Галин, который не так давно заявил, что среди «народа царит иждивенчество», а граждане «ждут, когда по 10 тысяч на 1 сентября раздадут» и посоветовал жителям больше работать.
Он опубликовал фото в гостях в новой квартире семьи и подписал — «В Туймазах семья с ребенком-инвалидом, которой мы помогали добиться справедливости на протяжении двух с лишним лет, добилась, наконец, выделения ей квартиры в новом доме вместо ранее предлагаемого местной администрацией аварийного жилья».
Сам Марат Зарипов высоко оценивает участие Ильгама Галина в этой истории, и рассказал Mkset о том, что Галин стоял у истоков борьбы за положенную по закону недвижимость и очень помог и во взаимодействии с властями и с привлечением внимания к проблеме.