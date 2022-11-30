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Депутат из Башкирии посмотрел квартиру, которую отец ребенка-инвалида выбил у властей

Сегодня, 12:00
Фото: vk.com/galinilgam
На этот раз семья довольна полученным жильем.

Недавно завершившаяся счастливым финалом история семьи Зариповых из города Туймазы стала надеждой для тех семей, которые продолжают бороться за качественное жилье, положенное им по закону. Многодетный отец Марат Закиров, в семье которого растет ребенок с инвалидностью, уже получал квартиру, но счел её непотребной, что впоследствии подтвердила и экспертиза.

В итоге спустя годы борьбы и при личном участии главы федерального следкома РФ Бастрыкина, а также генерального прокурора Краснова, добротная квартира все-таки была получена.

Фото из новой квартиры семьи Зариповых выложил депутат Курултая Башкирии от партии КПРФ Ильгам Галин, который не так давно заявил, что среди «народа царит иждивенчество», а граждане «ждут, когда по 10 тысяч на 1 сентября раздадут» и посоветовал жителям больше работать.

Он опубликовал фото в гостях в новой квартире семьи и подписал — «В Туймазах семья с ребенком-инвалидом, которой мы помогали добиться справедливости на протяжении двух с лишним лет, добилась, наконец, выделения ей квартиры в новом доме вместо ранее предлагаемого местной администрацией аварийного жилья».

Сам Марат Зарипов высоко оценивает участие Ильгама Галина в этой истории, и рассказал Mkset о том, что Галин стоял у истоков борьбы за положенную по закону недвижимость и очень помог и во взаимодействии с властями и с привлечением внимания к проблеме.

Борющийся за законное жилье отец ребенка-инвалида из Башкирии сделал важное заявление
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#Ирина Деревянчук#Общество
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