«Была ухмылка»: уфимцы регулярно застают людей за непристойным занятием под окнами

На странице главы Башкирии Радия Хабирова жительница СНТ в Орджоникидзевском районе Уфы рассказала о настоящем нашествии наркозакладчиков на их садовое товарищество «Ягодка». С ее слов, после того, как незаконный «клад» оставляют на территории СНТ, за ним приходят наркопотребители, которые не боятся местных жителей и даже издеваются над ними.