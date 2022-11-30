«Была ухмылка»: уфимцы регулярно застают людей за непристойным занятием под окнами

На странице главы Башкирии Радия Хабирова жительница СНТ в Орджоникидзевском районе Уфы рассказала о настоящем нашествии наркозакладчиков на их садовое товарищество «Ягодка». С ее слов, после того, как незаконный «клад» оставляют на территории СНТ, за ним приходят наркопотребители, которые не боятся местных жителей и даже издеваются над ними.
— У нас в саду постоянно наркоманы ищут клад. Звонить в дежурную часть и к участковому без толку. Я не знаю больше, куда обращаться, — пишет Алия Мухаметкулова в надежде на помощь.
По словам Алии, сами наркопотребители, приезжающие за своими «кладами», не стесняясь и не боясь издеваются над местными жителями и прямым текстом говорят — «Да вызывай ты своих ментов, это тебя они замучают своими вызовами на участок и звонками, чем поймают нас».
— 26 ноября также вызывала наряд, пока дежурный принимал мой звонок, заметна была его ухмылка, когда я просила быстрее приехать и звала на помощь. И сегодня так же. Пока они 15 минут записывали мои данные — успели уже оставить клад, а следующие забрать. Мне совершенно не нравится такое отношение со стороны тех, кто должен нас защищать. Куда я могу обратиться, чтобы устроили засаду этим наркоманам и наконец поймали их? Мы им даём готовый материал, номера машин, лица, а все бестолку, — негодует уфимка.
Mkset обратился в пресс-службу МВД по Башкирии за комментарием по ситуации. Ответ будет опубликован после его получения.