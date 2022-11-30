Будет ли объявлена мобилизация в Башкирии в январе 2023 года

Меж тем 29 ноября стало известно о том, что третий добровольческий батальон имени Салавата Юлаева отправится в зону проведения СВО 20 декабря. Ранее в республике уже были сформированы еще два — имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. При этом военный комиссар республики Михаил Блажевич заявил, что в республике формируется добровольческий отряд «Барс». Как отметил военком, требования для вступления туда проще, а ценз по возрасту выше.