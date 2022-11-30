Будет ли объявлена мобилизация в Башкирии в январе 2023 года

Частичная мобилизация в России завершилась чуть больше месяца назад — 28 октября. О завершении мобилизационных мероприятий президенту доложил министр обороны Сергей Шойгу. О том, что частичная мобилизация в Башкирии завершена, 27 октября в ходе «прямой линии» заявил глава республики Радий Хабиров. Позднее завершение частичной мобилизации подтвердил также и военный комиссар республики Михаил Блажевич.
Несмотря на объявление о завершении частичной мобилизации, соответствующего указа президента России не последовало. Позднее президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию, сообщив, что в официальном указе нет необходимости, добавив при этом, что на всякий случай проконсультируется с юристами.
«Я с юристами, кстати, поговорю. Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена. Точка поставлена», — высказался президент.
Аналогичным образом ситуацию позднее прокомментировал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявив, что в официальном указе о завершении нет нужды. Так, пресс-секретарь президента сообщил, что согласно заключению правового управления администрации президента, такой документ не требуется.
Примечательно, что фракция в заксобрании Карелии направила обращение депутатов с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Как отметили депутаты, несмотря на объявление о завершении частичной мобилизации, никакого нормативного акта издано не было. Пресс-секретарь президента Песков сообщил, что не видел данное обращение и переадресовал вопрос об этом в Минобороны РФ.
Также Песков прокомментировал информацию о якобы планирующемся объявлении всеобщей мобилизации в России в ходе послания президента Путина. Пресс-секретарь заявил, что данная информация не соответствует действительности.
Напомним, что всего на СВО в качестве мобилизованных отправились свыше 300 тысяч человек. Как сообщил министр обороны, 1300 человек из общего числа мобилизованных — это сотрудники органов исполнительной власти, еще 27 000 — предприниматели. 13 000 граждан не дождались повесток и отправились на СВО в качестве добровольцев.
Отметим, что отдельные категории граждан не подлежат частичной мобилизации. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь. При этом список "бронированных" лиц пополняется. Так, ранее стало известно, что бронь получили российские адвокаты.
Меж тем 29 ноября стало известно о том, что третий добровольческий батальон имени Салавата Юлаева отправится в зону проведения СВО 20 декабря. Ранее в республике уже были сформированы еще два — имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. При этом военный комиссар республики Михаил Блажевич заявил, что в республике формируется добровольческий отряд «Барс». Как отметил военком, требования для вступления туда проще, а ценз по возрасту выше.