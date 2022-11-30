Список адресов в Уфе, кому БашРТС вернет переплату за отопление

БашРТС сообщил о том, что ряду потребителей тепла, а именно жителям 200 домов, будет произведен перерасчет за тепло, потребленное в двух прошлых месяцах, ноябре и октябре 2022 года. Дело в том, что в этих дома специализированная «тепловая инспекция» выявила нарушения, которые были устранены управляющими компаниями. Собственно дома с устраненными недочетами и получат перерасчет. Полный список этих домов размещен на сайте ресурсоснабжающие организации.