Список адресов в Уфе, кому БашРТС вернет переплату за отопление

БашРТС сообщил о том, что ряду потребителей тепла, а именно жителям 200 домов, будет произведен перерасчет за тепло, потребленное в двух прошлых месяцах, ноябре и октябре 2022 года. Дело в том, что в этих дома специализированная «тепловая инспекция» выявила нарушения, которые были устранены управляющими компаниями. Собственно дома с устраненными недочетами и получат перерасчет. Полный список этих домов размещен на сайте ресурсоснабжающие организации.
В этих домах, как объясняется, вовремя не включили общедомовые приборы учета тепла, а также не проверили их. Из-за этого собственно гражданам и считали тепло не по факту его потребления, а по нормативу.
Отметили в БашРТС и тот факт, что остальных домах, где приборы учёта не готовы к эксплуатации, специалисты управляющих компаний продолжают устранять замечания.