«Лично буду разбираться»: Хабиров затронул актуальную проблему и пригрозил чиновникам

Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве республики прокомментировал снегоуборочные мероприятия в городах республики. Глава республики отметил, что на протяжении нескольких лет для республики закупали всю необходимую технику и попросил лично докладывать о проделанной работе.
— Главы муниципалитетов, — это ваша задача — убирать территорию. Ничего необычного — зима пришла. Я прошу мне докладывать, если где-то сбои происходят, я лично буду разбираться с этими вопросами, потому что все эти годы, сколько я здесь работаю, каждый год мы покупали технику. Вы просили — мы покупали. Организуйте должным образом работу, пожалуйста, — обратился глава республики к муниципальным руководителям.
Радий Хабиров также сообщил, что особое внимание он обратит на уборку снега в Уфе, добавив, что убирать снег должны как на центральных улицах, так и во дворах.
— Уважаемые главы муниципалитетов, особое внимание, конечно, я обращаю на Уфу. Уфа очень чувствительна к этому процессу, это большой город, мегаполис огромный, — высказался Хабиров.