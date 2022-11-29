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«Лично буду разбираться»: Хабиров затронул актуальную проблему и пригрозил чиновникам

Сегодня, 07:46

«Лично буду разбираться»: Хабиров пригрозил чиновникам за плохую уборку снега

Особое внимание глава республики рекомендовал обратить на уборку дворовых территорий

Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве республики прокомментировал снегоуборочные мероприятия в городах республики. Глава республики отметил, что на протяжении нескольких лет для республики закупали всю необходимую технику и попросил лично докладывать о проделанной работе.

— Главы муниципалитетов, — это ваша задача — убирать территорию. Ничего необычного — зима пришла. Я прошу мне докладывать, если где-то сбои происходят, я лично буду разбираться с этими вопросами, потому что все эти годы, сколько я здесь работаю, каждый год мы покупали технику. Вы просили — мы покупали. Организуйте должным образом работу, пожалуйста, — обратился глава республики к муниципальным руководителям.

Радий Хабиров также сообщил, что особое внимание он обратит на уборку снега в Уфе, добавив, что убирать снег должны как на центральных улицах, так и во дворах.

— Уважаемые главы муниципалитетов, особое внимание, конечно, я обращаю на Уфу. Уфа очень чувствительна к этому процессу, это большой город, мегаполис огромный, — высказался Хабиров.
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