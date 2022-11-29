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Жители Уфы смогут бесплатно за 5 минут сдать анализ на смертельно опасное заболевание

Сегодня, 09:41
Фото: 1MI
Помимо важного исследования уфимцам предлагают лекции врачей и психологов.

1 декабря в четверг во всем мире отмечается день борьбы со СПИДом, в связи с чем все желающие уфимцы в возрасте старше 18 лет смогут за 5 минут узнать свой ВИЧ-статус, сдав бесплатный экспресс-анализ.

Сделать это они смогут 1 декабря с 13 до 19 часов в лайфстайл-центре «Башкирия», где все это время будет проходить просветительская акция. Организаторами ее значатся НКО «Позитивная среда» и Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

Помимо сдачи анализов уфимцам предлагают послушать лекции от психологов. врачей, а также специалистов соцподдержки и узнать ответы на волнующие их вопросы.

 

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#Ирина Деревянчук#Общество
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