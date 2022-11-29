Жители Уфы смогут бесплатно за 5 минут сдать анализ на смертельно опасное заболевание

Сделать это они смогут 1 декабря с 13 до 19 часов в лайфстайл-центре «Башкирия», где все это время будет проходить просветительская акция. Организаторами ее значатся НКО «Позитивная среда» и Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом.