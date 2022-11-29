«Вошли в перечень»: еще одной категории граждан дали бронь от частичной мобилизации

Российским адвокатам предоставили бронь от частичной мобилизации. Союз адвокатов России ранее направил обращение к правительству с просьбой о предоставлении брони российским гражданам со статусом адвоката. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента общероссийской общественной организации Союз адвокатов России Игоря Трунова.
Как сообщил Трунов, адвокаты вошли в перечень профессий гражданам, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию. В Министерстве обороны уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности. В настоящий момент, по словам Трунова, прорабатывается механизм реализации бронирования адвокатов, рекомендации по организации этой работы, а также её нормативное и методическое обеспечение.
В обращении общероссийской общественной организации была просьба о предоставлении права на бронирование граждан РФ, обладающих статусом адвоката, пребывающих в запасе Вооруженных сил РФ, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях.
Сообщается, что заявители попросили проработать механизм нормативно-методического обеспечения работ по бронированию адвокатов, подлежащих мобилизации, и контроля за проведением таких работ. По словам Трунова, частичная мобилизация адвокатов негативно скажется на социально незащищённых гражданах — те останутся без квалифицированной юридической помощи. Подчеркивается, что сюда относятся беженцы, граждане, подлежащие частичной мобилизации и призыву, а также члены их семей.
Президент Союза адвокатов России отметил, что среди адвокатов подавляющее большинство — мужчины в возрасте до 55 лет. В России, как утверждает Трунов, насчитывается порядка 78 тысяч адвокатов, то есть один адвокат приходится на 1 974 человека. Для сравнения президент союз приводит США, где, согласно его данным, 1 257 772 практикующих адвоката, или один юрист на 260 человек. Трунов также отметил, что целесообразно направлять адвокатов в новые регионы для непосредственной работы по специальности и усиления органов власти.
Заявление было направлено на имя заместителя председателя правительства Российской Федерации, министра промышленности и торговли РФ, председателя Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан РФ, пребывающих в запасе Вооруженных сил России, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях Дениса Мантурова.