«Вошли в перечень»: еще одной категории граждан дали бронь от частичной мобилизации

Президент Союза адвокатов России отметил, что среди адвокатов подавляющее большинство — мужчины в возрасте до 55 лет. В России, как утверждает Трунов, насчитывается порядка 78 тысяч адвокатов, то есть один адвокат приходится на 1 974 человека. Для сравнения президент союз приводит США, где, согласно его данным, 1 257 772 практикующих адвоката, или один юрист на 260 человек. Трунов также отметил, что целесообразно направлять адвокатов в новые регионы для непосредственной работы по специальности и усиления органов власти.