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Военный комиссар Башкирии объявил о наборе в новый батальон

Сегодня, 10:37
Фото: Антон Засимов / 1MI

Военком Башкирии объявил о наборе в новый добровольческий батальон «Барс»

Михаил Блажевич рассказал, какие требования предъявляются к желающим вступить в батальон «Барс»

В ходе спецвключения ЦУР Башкортостан военный комиссар республики Михаил Блажевич заявил о формировании добровольческого батальона «Барс». Военком отметил, что к желающим вступить в батальон предъявляются более простые требования. Это касается как здоровья и возраста, так и деталей оформления контракта.

Так, среди преимуществ Блажевич отметил отсутствие необходимости заключать контракт на длительный срок, а также более высокий возрастной ценз с сравнении требованиями частичной мобилизации.

«На данный момент их отрядов насчитывается уже более 20. „Барс“ состоит из граждан, которые хотят принять участие в СВО, но по тем или иным причинам не хотят заключать контракт с минобороны РФ. Требования по здоровью и возрасту здесь намного проще, а контракт не нужно заключать на длительный срок», — пояснил Михаил Блажевич.

Военный комиссар напомнил, что в настоящий момент жители республики могут обратиться в один из 39 районных военкоматов. При этом в Уфе добровольцы могут обратиться напрямую в республиканский пункт отбора по контракту по адресу Революционная, 156.

#Азамат Нухов
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