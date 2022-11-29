Власти Уфы после травм горожанки в переходе повесили таблички с запретом там падать

Жительница Уфы Альбина Мухаметьянова получила травму после того, как поскользнулась в наземном переходе и, падая, схватилась за профнастил, который и «распорол» ей руку, да так, что пришлось накладывать швы. Женщина намерена судиться, когда ее здоровье восстановится, однако уже сейчас она поделилась в комментариях на странице в соцсети Радия Хабирова негодованием по ситуации.
— На каком основании на улице Карла Маркса, 3 не сносят переход? Каково было моё удивление после обращения в Госкомитет по надзору и строительству, вместо того, чтобы снести его, они приклеили вот эти листочки!!! Полный игнор, я, так полагаю, нужно писать с жалобами в Москву? Почему до сих пор не сносят? Вы считаете это место безопасным??? — вопрошает Альбина Мухаметьянова.
Женщина приложила видео, на котором запечатлено, как преобразился переход после того, как женщина получила в нем травму. Переход из бруса и профнастила, установленного острой стороной вверх без какого-либо ограничителя, теперь украшают многочисленные таблички, призывающие к осторожности и предупреждающие о скользком месте. На профнастиле же, о который и обрезалась уфимка, красуется табличка, которая запрещает хвататься за профнастил при падении из-за его острой кромки.
Переход, о котором идет речь, хорошо знаком каждому уфимцу, хотя бы изредко бывающему в центре Уфы. Он огибает улицы Пушкина и Карла Маркса, по большей части находясь по улице Карла Маркса. Только по этому переходу можно пройти вдоль объекта культурного наследия Дома Видинеева, который пытались сжечь, что подтверждали власти. Тротуара вдоль горевшего памятника нет годами, а имеющийся переход, как показывает практика, не всегда безопасен.
Ранее на первой большой пресс-конференции мэра Уфы Ратмира Мавлиева о данном доме уже говорили, в июне мэр сообщил о том, что «через месяц должны рассмотреть проектную документацию по благоустройству Видинеевских домов».