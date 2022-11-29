Власти Уфы после травм горожанки в переходе повесили таблички с запретом там падать

Женщина приложила видео, на котором запечатлено, как преобразился переход после того, как женщина получила в нем травму. Переход из бруса и профнастила, установленного острой стороной вверх без какого-либо ограничителя, теперь украшают многочисленные таблички, призывающие к осторожности и предупреждающие о скользком месте. На профнастиле же, о который и обрезалась уфимка, красуется табличка, которая запрещает хвататься за профнастил при падении из-за его острой кромки.