Валерий Лимаренко: Вопрос с жильём для пострадавших в Тымовском решён оперативно

Портал Sakh.online напомнил: 19 ноября в Тымовском в пятиэтажном доме взорвался баллон с газом. В результате обрушился угловой подъезд. Погибло 10 человек. В тот же день в посёлке загорелся восьмиквартирный дом, обошлось без жертв. Валерий Лимаренко лично выехал на место ЧП, встретился с жителями, организовал оперативный штаб. Тех, кто остался без крыши над головой, поселили в пункт временного размещения. Губернатор распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе быстро решить жилищный вопрос. Родственникам погибших назначили выплаты по 1 млн рублей. По поручению главы Сахалинской области пострадавшим семьям, которые проживали в обоих домах, из областного бюджета выплатят по 500 тысяч рублей в качестве компенсации за имущество. Одной жительнице Тымовского, которая получила тяжёлые травмы, выплатят 400 тыс. рублей. Средства уже выплачиваются, все пострадавшие и лишившиеся жилья получат выплаты до конца ноября.