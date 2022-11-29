В Уфе разбили палаточный лагерь для бездомных

В Уфу пришли трескучие морозы и в городе свою работу начал специализированный центр, а точнее Пункт обогрева для лиц без определенного места жительства. Там граждане у которых нет дома могут согреться, получить одежду, выпить горячего чаю, а также подкрепиться. Мало того, в пункте обогрева, который из себя представляет оборудованные печкой армейские палатки, в них можно не только зайти и погреться, но и переждать, например, морозную ночь.
Проект «Голос НАШих улиц» с 24 ноября работает в парке имени Калинина, ориентир для того, чтобы найти пункт обогрева – ветеринарная клиника близ остановки транспорта “Парк Калинина”. Работает круглосуточно для всех нуждающихся.
– Наши консультанты-дежурные стараются помочь по любым вопросам, связанным с жизнеобеспечением., проводят лекции по зависимости. Психологи проводят лекции и мини-консультации. Оказывается необходимое юридическое сопровождение. Так же в действии наш «Социальный патруль» и Горячая линия – напомнил Александр Стовбчатый.