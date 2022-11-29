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В Сочи протестируют научно-популярный маршрут на Конгрессе молодых ученых

Сегодня, 12:30
Фото: pxhere.com
В «нулевой» день II Конгресса молодых ученых, 30 ноября, запланирован тур по новому научно-популярному маршруту «Путешествие в науку: Сочи». Отечественные и иностранные исследователи, а также представители СМИ пройдут по нему первыми. Медиахолдинг 1MI стал информационным партнером мероприятия.

Маршрут пролегает по ряду точек, в которых экскурсоводами будут исследователи и представители научных учреждений. Они откроют секреты своей деятельности, обменяются опытом с экскурсантами, покажут оборудование и ответят на вопросы туристов. Об этом информирует newstracker.ru.

Маршрут «Путешествие в науку: Сочи» создан в рамках инициативы «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий в РФ. Речь идет о создании уникальных и интересных комплексных экскурсий по России для представителей всех возрастов. Организаторы продумали каждый маршрут до мелочей, поэтому путешествие превратится в истинное приключение. Туристам покажут интересные научные объекты, многие из которых ранее были недоступны для посещения. Организаторы программ позволят их участникам ощутить себя настоящими исследователями, взглянуть с неожиданной стороны на науку и погрузиться в интересный мир открытий и перспектив будущего. 

В российском туризме появятся новые точки притяжения. И туристический потенциал субъектов РФ, где расположены главные научные объекты, повысится. Это будет способствовать популяризации науки и вовлечению широких масс в нее.

В текущем году было возможным посещение порядка 50 научно-исследовательских и образовательных объектов в 10 российских регионах. К 2025 году в планах заметно расширить их список. Так, в 40 субъектах страны для посещения будет доступно до 200 объектов.

Первые итоги и перспективы развития научно-популярного туризма обсудят на сессии II Конгресса молодых ученых второго декабря 2022 года в парке науки и искусства «Сириус».

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