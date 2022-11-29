В Сочи протестируют научно-популярный маршрут на Конгрессе молодых ученых

Маршрут «Путешествие в науку: Сочи» создан в рамках инициативы «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий в РФ. Речь идет о создании уникальных и интересных комплексных экскурсий по России для представителей всех возрастов. Организаторы продумали каждый маршрут до мелочей, поэтому путешествие превратится в истинное приключение. Туристам покажут интересные научные объекты, многие из которых ранее были недоступны для посещения. Организаторы программ позволят их участникам ощутить себя настоящими исследователями, взглянуть с неожиданной стороны на науку и погрузиться в интересный мир открытий и перспектив будущего.