В Башкирии простились с погибшим на СВО рядовым запаса 43-летним Ринатом Фаттаховым

В Учалинском районе сегодня, 29 ноября, простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине 43-летним рядовым запаса Ринатом Фаттаховым. Об этом на своей официальной странице в социальных сетях сообщает администрация муниципалитета.