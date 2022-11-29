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В Башкирии простились с погибшим на СВО рядовым запаса 43-летним Ринатом Фаттаховым

Сегодня, 14:30
Мужчина погиб за два дня до своего 44-летия.

В Учалинском районе сегодня, 29 ноября, простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине 43-летним рядовым запаса Ринатом Фаттаховым. Об этом на своей официальной странице в социальных сетях сообщает администрация муниципалитета.

Известно, что родился мужчина 22 ноября 1978 года в селе Комсомольск, после окончания школы проходил службу в Вооружённых силах России.

— В июне 2022 г. года в качестве добровольца стал участником специальной военной операции, — сообщает администрация Учалинского района. 

Погиб Ринат Фаттахов при выполнении боевого задания 20 ноября. 

Фото: Учалинский район Республики Башкортостан // vk.com
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