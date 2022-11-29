В Башкирии простились с погибшим на СВО рядовым запаса 43-летним Ринатом Фаттаховым

В Учалинском районе сегодня, 29 ноября, простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине 43-летним рядовым запаса Ринатом Фаттаховым. Об этом на своей официальной странице в социальных сетях сообщает администрация муниципалитета.
Известно, что родился мужчина 22 ноября 1978 года в селе Комсомольск, после окончания школы проходил службу в Вооружённых силах России.
— В июне 2022 г. года в качестве добровольца стал участником специальной военной операции, — сообщает администрация Учалинского района.
Погиб Ринат Фаттахов при выполнении боевого задания 20 ноября.