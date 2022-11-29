В Башкирии 14-летний парень убил родного отца в пылу ссоры из-за прогулов в школе

Сам же мужчина переехал в Санкт-Петербург, но уже почувствовал вкус крови — в Северной столице он был судим за покушение на убийство своей супруги. Однако отсидев срок за угрозы «за рюмочкой» он рассказал о своем злодеянии собутыльнику и по совместительству бывшему кавалеру своей супруги, но тот в отличии от матери парня секрет мужчины хранить не стал и сообщил об этом куда следует.