В Башкирии 14-летний парень убил родного отца в пылу ссоры из-за прогулов в школе

Следком совместно с МВД Башкирии раскрыли громкое преступление, совершенное 17 лет назад. Тогда еще 14-летний фигурант повздорил с отцом после того как родителю стало известно о том, что его сын прогуливает уроки в школе. Конфликт поколений перерос в бойню, школьник из Мелеузовского района расправился с собственным отцом несколькими ударами топора, после чего закопал тело в железном ящике в собственном огороде.
Известно что спустя три года парень рассказал о своем злодеянии матери, однако та не стала сообщать в органы, а стала поддерживать легенду о том, что ее муж мог уехать из-за имевшихся у него долгов.
Сам же мужчина переехал в Санкт-Петербург, но уже почувствовал вкус крови — в Северной столице он был судим за покушение на убийство своей супруги. Однако отсидев срок за угрозы «за рюмочкой» он рассказал о своем злодеянии собутыльнику и по совместительству бывшему кавалеру своей супруги, но тот в отличии от матери парня секрет мужчины хранить не стал и сообщил об этом куда следует.
На данный момент обвиняемый сознался в содеянном и помещен под стражу. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.