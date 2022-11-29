Уроженцу Башкирии и известному певцу Юрию Шатунову установят памятник

В Башкирии же вместо памятника Юрию Шатунову в городе Кумертау решили создать Аллею белых роз, решение было принято мэрией города Кумертау, теперь же решается вопрос о том как ухаживать за привередливыми растениями, чтобы сохранить их в должном виде.