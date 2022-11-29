Уроженцу Башкирии и известному певцу Юрию Шатунову установят памятник

Posted 29 ноября 2022, 12:37
Published 29 ноября 2022, 12:37
Modified 29 ноября 2022, 12:54
Updated 29 ноября 2022, 12:54
Стало известно о том, что на Троекуровском кладбище в Москве, будет установлен памятник недавно скончавшегося от болезни певца и музыканта Юрия Шатунова, известного как фронтмен легендарной музыкальной группы «Ласковый май».
Известна и дата появления памятника более 2 метров высотой, известно что захоронение украсит некая фигура длиной 216 сантиметров. По предварительным данным приурочено открытие памятника будет к 50-летию артиста, которое произошло бы в сентябре 2023 года.
В Башкирии же вместо памятника Юрию Шатунову в городе Кумертау решили создать Аллею белых роз, решение было принято мэрией города Кумертау, теперь же решается вопрос о том как ухаживать за привередливыми растениями, чтобы сохранить их в должном виде.