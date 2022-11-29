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Posted 29 ноября 2022, 12:37

Published 29 ноября 2022, 12:37

Modified 29 ноября 2022, 12:54

Updated 29 ноября 2022, 12:54

Уроженцу Башкирии Юрию Шатунову установят памятник на Троекуровском кладбище в Москве

Уроженцу Башкирии и известному певцу Юрию Шатунову установят памятник

29 ноября 2022, 12:37
Фото: 1MI.

Уроженцу Башкирии Юрию Шатунову установят памятник на Троекуровском кладбище в Москве

Урна с прахом певца, воспитывавшегося в детдоме в Башкирии, покоится на известнейшем кладбище страны.

Стало известно о том, что на Троекуровском кладбище в Москве, будет установлен памятник недавно скончавшегося от болезни певца и музыканта Юрия Шатунова, известного как фронтмен легендарной музыкальной группы «Ласковый май».

Известна и дата появления памятника более 2 метров высотой, известно что захоронение украсит некая фигура длиной 216 сантиметров. По предварительным данным приурочено открытие памятника будет к 50-летию артиста, которое произошло бы в сентябре 2023 года.

В Башкирии же вместо памятника Юрию Шатунову в городе Кумертау решили создать Аллею белых роз, решение было принято мэрией города Кумертау, теперь же решается вопрос о том как ухаживать за привередливыми растениями, чтобы сохранить их в должном виде.

Вместо памятника Юрию Шатунову в башкирском Кумертау создадут Аллею белых роз
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#Ирина Деревянчук#Общество
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