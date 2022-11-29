УФАС Башкирии потребовало отменить аукцион по ликвидации свалок за 1,4 млрд рублей

Однако в УФАС поступило несколько жалоб на результаты, в результате чего ведомство постановило, что победитель в качестве подтверждения опыта приложила несоответствующий требованиям договор, потому заявку компании следовало отклонить. Так, минэкологии РБ было выдано предписание пересмотреть результаты закупок.