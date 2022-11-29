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УФАС Башкирии потребовало отменить аукцион по ликвидации свалок за 1,4 млрд рублей

Сегодня, 14:11
Фото: телеграм-канал Андрея Назарова.
Ранее о ликвидации двух несанкционированных свалок в Сибае и Стерлитамаке за 1,4 миллиарда рублей сообщал премьер-министр Башкирии.

Федеральная антимонопольная служба по Башкирии отменило результаты двух закупок по ликвидации свалок в Сибае и Стерлитамаке. Отметим, что общая стоимость тендеров составила немногим больше 1,4 миллиарда рублей. Так, закупки проводились министерством экологии Башкирии и оба контракта получила компания «УниСтрой».

Однако в УФАС поступило несколько жалоб на результаты, в результате чего ведомство постановило, что победитель в качестве подтверждения опыта приложила несоответствующий требованиям договор, потому заявку компании следовало отклонить. Так, минэкологии РБ было выдано предписание пересмотреть результаты закупок.

К слову, о ликвидации свалок в своем телеграм-канале накануне сообщал премьер-министра Башкирии Андрей Назаров. В частности, чиновник сообщал, что средства на данные цели будут выдели из республиканского и федерального бюджетов.

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#Элина Сайфранова
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