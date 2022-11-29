Три башкирских парня: кто станет новым министром транспорта Башкирии

Однако сам Мухаметьянов эти данные опроверг, сообщив, что не собирается покидать Москву, где он трудится сейчас. В то же время он заявил, что знает, кто рассматривается в качестве кандидата на этот пост. Имя претендента он не раскрыл, но охарактеризовал его как «своего башкирского парня, который знает отрасль» и при котором она будет двигаться в нужном направлении.