Три башкирских парня: кто станет новым министром транспорта Башкирии

Сначала из команды выбыл первый замминистра Виктор Жульков. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 35 ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Ранее МВД возбудило уголовное дело по факту проведения в прошлом году ремонта улицы Горького в Сибае.
Пока следователи установили, что лица из числа руководства Минтранса наняли аффилированную с ними подрядную организацию, выполнившую ремонт (как впоследствии выяснилось – не по ГОСТу), затем внепланово выделили средства на работы и фиктивно провели конкурс. Официально победивший подрядчик перевел средства компании, выполнивший ремонт.
В настоящее время Жульков находится под домашним арестом – суд избрал ему меру пресечения до 9 января. Поскольку в преступлении подозревается группа руководителей, аналогичное обвинение могут предъявить и другому руководителю ведомства. Под подозрением может оказаться и экс-мэр Сибая, а ныне министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов. Именно его подпись стоит в контракте на ремонт улицы Горького.
Отставка Булушева состоялась вскоре после ареста Жулькова. Источники сообщали о ней накануне, но официально информацию подтвердил сам Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании во вторник, 29 ноября. Комментируя отставку, глава региона поручил своей администрации представить кандидатуры на пост главы Минтранса в короткие сроки. Он объяснил, что по линии ведомства реализуется много проектов, поэтому затягивать с назначением нового руководителя не стоит.
По данным Mkset, замену Булушеву начали искать уже накануне. В качестве нового главы Минтранса рассматривали кандидатуру Тимура Мухаметьянова, возглавлявшего ведомство (тогда - Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству) с 2017 по 2020 год, а затем ставший помощником главы Башкирии по развитию транспортной и дорожной инфраструктуры.
Однако сам Мухаметьянов эти данные опроверг, сообщив, что не собирается покидать Москву, где он трудится сейчас. В то же время он заявил, что знает, кто рассматривается в качестве кандидата на этот пост. Имя претендента он не раскрыл, но охарактеризовал его как «своего башкирского парня, который знает отрасль» и при котором она будет двигаться в нужном направлении.
В ведомствах Башкирии работают как минимум три таких кандидата. Их шансы на получение должности главы Минтранса достаточно высоки.
Вполне соответствует такому описанию бывший премьер-министр Башкирии Азамат Илимбетов. В июне он возглавил федеральное казенное учреждение Упрдор «Забакайлье» Росавтодора. А до этого был советников главы Росавтодора. Еще ранее, с апреля 2019 по октябрь 2021 года, Илимбетов руководил Упрдор «Приуралье».
Азамат Илимбетов окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова, имеет стаж государственной и муниципальной службы субъекта. Работал в должности замминистра экономического развития и промышленности Башкирии, замруководителя администрации руководителя республики.
Еще один «свой башкирский парень» сейчас трудится в «Башкиравтодоре». Ильдар Юланов возглавил «Башкиравтодор» в декабре 2020 года. На эту должность он перешел с поста вице-мэра Уфы по транспорту.
Ильдар Юланов родился в феврале 1985 года в деревне Верхний Муйнак Зианчуринского района. Окончил частный вуз — Восточную экономико-юридическую гуманитарную академию.
Еще один потенциальный кандидат – Мансаф Низакаев. С февраля 2018 года по сентябрь 2022 он возглавлял Транспортную дирекцию РБ. С 20 сентября – руководит Центром организации дорожного движения.
По данным Mkset, кандидатура Низакаева – самая вероятная из рассматриваемых на сегодня.
В самом Минтрансе сейчас остались три заместителя руководителя: Руслан Гарипов (который исполняет обязанности главы ведомства), уроженец Москвы Александр Клебанов и уроженка Магаданской области Любовь Минакова.