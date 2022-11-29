Тимур Хакимов выступил на шестом заседании Клуба экспортеров

— В условиях санкций рассмотрение споров в МКАС один из реальных способов восстановления прав. Даже в странах, с которыми ранее были международные договоры о взаимном исполнении судебных актов, требуется проведение процедуры легализации решения (экзекватура). И недружественные страны на этом этапе признавали решение незаконным. А судебные акты МКАС исполняются. Так, в 2022 году они признаны законными и исполнялись в Германии, Великобритании, Китае, Нидерландах. В соответствии с нью-йоркской конвенцией о признании и приведении в исполнении иностранных арбитражных решений, судебные акты МКАС исполнимы более чем в 150 странах мира. Число стран-участниц конвенции продолжает расти, — рассказал Тимур Хакимов.