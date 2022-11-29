Тимур Хакимов выступил на шестом заседании Клуба экспортеров

Представители банковского сообщества подробно разобрали валютные операции и финансирование сделок, исполнение обязательств по контрактам. Тимур Хакимов рассказал предприятиям-экспортерам об очень важном инструменте торгово-промышленных палат — Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС). ТПП РБ одна из немногих Палат в России, обладающая данными полномочиями.
— В условиях санкций рассмотрение споров в МКАС один из реальных способов восстановления прав. Даже в странах, с которыми ранее были международные договоры о взаимном исполнении судебных актов, требуется проведение процедуры легализации решения (экзекватура). И недружественные страны на этом этапе признавали решение незаконным. А судебные акты МКАС исполняются. Так, в 2022 году они признаны законными и исполнялись в Германии, Великобритании, Китае, Нидерландах. В соответствии с нью-йоркской конвенцией о признании и приведении в исполнении иностранных арбитражных решений, судебные акты МКАС исполнимы более чем в 150 странах мира. Число стран-участниц конвенции продолжает расти, — рассказал Тимур Хакимов.
Президент ТПП РБ отметил, что основной драйвер обновления оборудования для наших предприятий — Фонд развития промышленности. Поэтому важно не только правильно переструктурировать сделку, а согласовать изменение поставщика с ФРП. В этом ТПП имеет возможность поддерживать предприятия республики.
Руководитель бизнес-объединения рассказал о сертификатах, которые ТПП РБ выдает экспортерам. С начала года выдано всего 6242 сертификата, актов экспертизы — 1051 (по экспорту). По постановлению Правительства РФ № 311 выдано 1436 сертификатов, из них для таможни РФ на безвозмездной основе 836. Это большая помощь предприятиям РБ.
— Продолжаем организовывать бизнес-миссии для наших предпринимателей. И эффект есть. В ноябре ТПП РБ организовала бизнес-миссию предприятий республики в Иран под эгидой и руководством президента ТПП РФ Катырина С. Н. По итогам поездки у нас уже поступила заявка на 200 сертификатов только от одного крупного предприятия Стерлитамака, — подытожил Тимур Хакимов.