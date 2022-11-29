С 2025 года «Москвич» станет полностью отечественным

Соответствующее объявление опубликовали в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
«В 2025 году планируем выпустить полностью отечественное авто на заводе «Москвич». Степень локализации производства на «Москвиче» будет расти максимально быстрыми темпами», — цитирует RT сообщение Департамента.
Стало известно, что «Москвич 3», серийное производство которого запустили в Москве, жители столицы смогут приобрести за стоимость от 1,6 млн до 2 млн рублей без учёта скидки по программе льготного автокредитования.
Ранее на автозаводе «Москвич» сообщили о планах выпустить 120 тысяч автомобилей в 2025 году, 25 тысяч из них предположительно будут электромобилями.