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С 2025 года «Москвич» станет полностью отечественным

Сегодня, 10:15
На заводе «Москвич» заявили, что в 2025 году предприятие начнет выпускать полностью отечественные автомобили.

Соответствующее объявление опубликовали в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

«В 2025 году планируем выпустить полностью отечественное авто на заводе «Москвич». Степень локализации производства на «Москвиче» будет расти максимально быстрыми темпами», — цитирует RT сообщение Департамента.

Стало известно, что «Москвич 3», серийное производство которого запустили в Москве, жители столицы смогут приобрести за стоимость от 1,6 млн до 2 млн рублей без учёта скидки по программе льготного автокредитования.

Ранее на автозаводе «Москвич» сообщили о планах выпустить 120 тысяч автомобилей в 2025 году, 25 тысяч из них предположительно будут электромобилями.

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