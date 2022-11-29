Разнос главы Минздрава РБ, условия возвращения добровольцев и повышение тарифов ЖКХ

Хабиров послал чиновников искать пустые тарелки в школах. На оперативке в правительстве Башкирии Радий Хабиров выслушал доклад министра торговли и услуг Антона Гусева о системе организации школьного питания, но не обошел стороной острые моменты. Каждого главу муниципалитета глава Башкирии попросил на протяжении нескольких недель ходил «по своим» школам. Хабиров высказался и о том, насколько важно главам самостоятельно вести эту работу и видеть «как обстоят дела». Глава Башкирии велел главам пообщаться как с родителями школьников, так и с самими детьми и напомнил, что личное внимание главы к вопросу будет полезным.