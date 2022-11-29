Разнос главы Минздрава РБ, условия возвращения добровольцев и повышение тарифов ЖКХ

Хабиров устроил разнос главе минздрава Башкирии за 9 тысяч жалоб на запись к врачам. Радий Хабиров поручил представителям республиканского Минздрава, главам муниципалитетов и контрольному правлению своей администрации провести встречи с жителями по аналогии с «Управдомами». Причиной для этого стал резкий рост жалоб на недоступность медицинской помощи. В понедельник, 21 ноября, в регионе зафиксировали 9 тыс. звонков в центр управления регионом, большая часть которых касалась проблем с записью на прием к врачу.
Три башкирских парня: кто станет новым министром транспорта Башкирии. Минтранс за короткий срок фактически потерял сразу двух управленцев. Mkset рассказывает, кто может занять кресло главы ведомства и почему.
В Башкирии назвали условия возвращения домой батальонов Шаймуратова и Доставалова. О том, как изменились условия контрактов добровольцев после начала частичной мобилизации, рассказали в администрации главы Башкирии.
В Башкирии с 1 декабря услуги ЖКХ подорожают на 9%. Как сообщает Госкомитет РБ по тарифам, на электроэнергию тарифы повысятся на 9%, на газ — на 8,5%, также на не более, чем на 9% подорожают тарифы на водоснабжение, водоотведение, отопление и вывоз мусора. Данные тарифы могут отличаться у регоператоров, однако предельно допустимое отклонение от величины указанного индекса установлено на уровне 2%.
Хабиров послал чиновников искать пустые тарелки в школах. На оперативке в правительстве Башкирии Радий Хабиров выслушал доклад министра торговли и услуг Антона Гусева о системе организации школьного питания, но не обошел стороной острые моменты. Каждого главу муниципалитета глава Башкирии попросил на протяжении нескольких недель ходил «по своим» школам. Хабиров высказался и о том, насколько важно главам самостоятельно вести эту работу и видеть «как обстоят дела». Глава Башкирии велел главам пообщаться как с родителями школьников, так и с самими детьми и напомнил, что личное внимание главы к вопросу будет полезным.