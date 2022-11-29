Прокуратура организовала проверку из-за странной квартиры для 95-летнего ветерана ВОВ

Вслед за главой федерального следкома РФ Александром Бастрыкиным, инцидентом с выдачей бабушке-ветерану ВОВ заинтересовалась и республиканская прокуратура.

Как известно глава СК поручил провести проверку по информации, которую публиковал Mkset о 95-летней бабушке, которая между тем является ветераном ВОВ, ветераном Труда, ребенком войны, а также инвалидом III группы, ей местные власти предложили дождаться положенного жилья в квартире, где еще в начале ноября не было стены между квартирами, а пол был просто грудой бетона. К концу ноября стена вновь появилась, появились даже обои, а вот полового покрытия и даже радиаторов и унитаза в квартире нет, так же не подведен к ней и газ.