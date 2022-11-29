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Прокуратура организовала проверку из-за странной квартиры для 95-летнего ветерана ВОВ

Сегодня, 09:23
Фото: пресс-служба прокуратуры Башкирии

После публикаций о квартире без стены к ветерану ВОВ из Башкирии пришел прокурор

В Туймазах это не первый случай странностей с предоставлением жилья социально незащищенным слоям населения.

Вслед за главой федерального следкома РФ Александром Бастрыкиным, инцидентом с выдачей бабушке-ветерану ВОВ заинтересовалась и республиканская прокуратура. 
Как известно глава СК поручил провести проверку по информации, которую публиковал Mkset о 95-летней бабушке, которая между тем является ветераном ВОВ, ветераном Труда, ребенком войны, а также инвалидом III группы, ей местные власти предложили дождаться положенного жилья в квартире, где еще в начале ноября не было стены между квартирами, а пол был просто грудой бетона. К концу ноября стена вновь появилась, появились даже обои, а вот полового покрытия и даже радиаторов и унитаза в квартире нет, так же не подведен к ней и газ.

Обнаружив информацию о проблемах ветерана в Туймазинском районе Республики Башкортостан прокуратура потребовала устранить нарушения ее жилищных прав, Туймазинская межрайонная прокуратура уже инициировала проверку исполнения законодательства об обеспечении жильем женщины-ветерана.

Надзорные мероприятия показали, что муниципалитетом принято и передано бабушке данное жилье несмотря на то, что оно не отвечает техническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. За это глава администрации города Туймазы получил от межрайонного прокурора Азамата Насырова представление, прокуратура же держит неоднозначную ситуацию в городе на своем контроле.

Отметим и то, что в Туймазах не так давно увенчалась успехом многолетняя-борьба семьи с ребенком инвалидом за положенное по закону жилье. О том какой ценой семья Закировых добилась положенного по закону читайте здесь.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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