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Плату за капремонт в Башкирии хотят снова увеличить - уже в новом году

Сегодня, 11:11

Плату за капремонт в Башкирии предложили увеличить сразу на 20% в 2023 году

Но и тогда тариф, по мнению Фонда, останется заниженным. Ситуация обсуждалась на заседании комитета в Госсобрании-Курултае РБ 29 ноября.

Об этом сообщил руководитель Регионального оператора капремонта на заседании комитета Госсобрания по жилищной политике и инфраструктурному развитию Павел Сафонов.

Он отметил, что ведомство совместно с МинЖКХ подготовило проект постановления о повышении тарифа на 18-20%. Документ будет обсуждаться в правительстве.

«В свое время мы через Фонд развития территорий поднимали этот вопрос. Потому что семь, восемь и даже девять рублей — это не экономически обоснованный тариф. Экономически обоснованный тариф — это 17-19 рублей (с одного квадратного метра)», — сказал Сафонов.

Но при этом адекватный для проведения работ тариф будет «бить по карману населения», отметил он. Это препятствует серьезному повышению платы за капремонт.

Депутаты поставили под сомнение правильность столь сильного повышения тарифа. В ответ на это Сафонов заявил, что по стоимости платы Башкирия занимает 10 место среди регионов ПФО. Он привел в пример Татарстан, где тариф составляет 12 рублей, около половины этой суммы берут с населения, еще столько же софинансируется из регионального бюджета. При этом соседи имеют возможность не просто снимать острые моменты, как это делают в Башкирии, а «идут комплексно и делают два-три вида ремонта».

Сейчас плата за капремонт в Башкирии составляет 7,46-8,1 рубля за квадратный метр. При повышении на 20% она составит 9-9,7 рубля.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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