Плату за капремонт в Башкирии хотят снова увеличить - уже в новом году

Депутаты поставили под сомнение правильность столь сильного повышения тарифа. В ответ на это Сафонов заявил, что по стоимости платы Башкирия занимает 10 место среди регионов ПФО. Он привел в пример Татарстан, где тариф составляет 12 рублей, около половины этой суммы берут с населения, еще столько же софинансируется из регионального бюджета. При этом соседи имеют возможность не просто снимать острые моменты, как это делают в Башкирии, а «идут комплексно и делают два-три вида ремонта».