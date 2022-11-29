«Один сын на СВО, другой в коме. Как дальше жить?»: как уфимка борется за своих детей

— Он никому ничего не сказал. Я была после суток, пошла в парикмахерскую, девушка мне звонит его и говорит «ну пошел», — Ирина Яковлева вспоминает день, который изменил ее жизнь и жизнь ее сына навсегда. — Ему позвонили из военкомата 27 сентября и сказали явиться. Он как человек обязательный поехал — надо, значит, надо. Не дали ни одного дня проводить, на следующее утро, в семь часов, забрали.