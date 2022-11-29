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Хабиров выслушал доклад о питании в школах и послал чиновников искать пустые тарелки

Сегодня, 08:10
Фото: 1MI
Радий Хабиров оценил успехи на данном поприще и рассказал чему нужен особый контроль.

На оперативке в правительстве Башкирии Радий Хабиров выслушал доклад министра торговли и услуг Антона Гусева о системе организации школьного питания, но не обошел стороной острые моменты.

— Я признаю, мы начали добиваться успехов на федеральных конкурсах, люди нас довольно интенсивно критикуют за организацию школьного питания, иллюзий питать не надо — высказался глава по теме.

Каждого главу муниципалитета глава Башкирии попросил на протяжении нескольких недель ходил «по своим» школам. Хабиров высказался и о том, насколько важно главам самостоятельно вести эту работу и видеть «как обстоят дела». Глава Башкирии велел главам пообщаться как с родителями школьников, так и с самими детьми и напомнил, что личное внимание главы к вопросу будет полезным.

— Просто встаньте после перемены и посмотрите пустые там тарелки или полные. Я безусловно признаю, что наши практики задают тон в системе организации школьного питания в стране. Но еще раз говорю, люди голосуют ногами, а дети голосуют пустыми тарелками. Здесь нужен контроль. — заключил глава.

 

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#Общество#Ирина Деревянчук
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