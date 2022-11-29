Хабиров подтвердил отставку главы Минтранса Булушева

Глава региона отметил, что подписал заявление Булушева.
«На прошлой неделе ко мне обратился министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Булушев и попросил освободить его от должности в связи с переходом на другую работу. Я такое заявление подписал», — сказал Радий Хабиров.
Он попросил администрацию представить кандидатуру на должность нового министра.
«У нас довольно много проектов идет, поэтому здесь затягивать не надо», — подчеркнул он.
В настоящий момент обязанности министра временно исполняет замруководителя ведомства Руслан Гарипов.
Как сообщал Mkset, отставка Александра Булушева может быть связана с расследованием уголовного дела о превышении полномочий. Ранее деятельностью Минтранса заинтересовалось республиканское МВД. Там выяснили, что мэрии Сибая заключила контракт на ремонт улицы Горького в Сибае стоимостью 9,4 млн рублей без проведения конкурсных процедур. Для этого сначала ремонт провели силами компании, связанной с руководством Минтранса, а затем ведомство выделило финансирование на эти работы. Был уже объявлен конкурс, победу в котором должностные лица обеспечили для другой, подставной компании. Последняя просто перевела полученные средства фактическому подрядчику.