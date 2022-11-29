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Хабиров подтвердил отставку главы Минтранса Булушева

Сегодня, 07:40
Фото: правительство РБ

Глава Башкирии сообщил об увольнении министра транспорта Булушева

Ранее об этом стало известно от информированных источников.

Глава региона отметил, что подписал заявление Булушева.

«На прошлой неделе ко мне обратился министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Булушев и попросил освободить его от должности в связи с переходом на другую работу. Я такое заявление подписал», — сказал Радий Хабиров.

Он попросил администрацию представить кандидатуру на должность нового министра.

«У нас довольно много проектов идет, поэтому здесь затягивать не надо», — подчеркнул он.

В настоящий момент обязанности министра временно исполняет замруководителя ведомства Руслан Гарипов.

Как сообщал Mkset, отставка Александра Булушева может быть связана с расследованием уголовного дела о превышении полномочий. Ранее деятельностью Минтранса заинтересовалось республиканское МВД. Там выяснили, что мэрии Сибая заключила контракт на ремонт улицы Горького в Сибае стоимостью 9,4 млн рублей без проведения конкурсных процедур. Для этого сначала ремонт провели силами компании, связанной с руководством Минтранса, а затем ведомство выделило финансирование на эти работы. Был уже объявлен конкурс, победу в котором должностные лица обеспечили для другой, подставной компании. Последняя просто перевела полученные средства фактическому подрядчику.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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