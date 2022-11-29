Хабиров подтвердил отставку главы Минтранса Булушева

Как сообщал Mkset, отставка Александра Булушева может быть связана с расследованием уголовного дела о превышении полномочий. Ранее деятельностью Минтранса заинтересовалось республиканское МВД. Там выяснили, что мэрии Сибая заключила контракт на ремонт улицы Горького в Сибае стоимостью 9,4 млн рублей без проведения конкурсных процедур. Для этого сначала ремонт провели силами компании, связанной с руководством Минтранса, а затем ведомство выделило финансирование на эти работы. Был уже объявлен конкурс, победу в котором должностные лица обеспечили для другой, подставной компании. Последняя просто перевела полученные средства фактическому подрядчику.