mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Город в Башкирии напугали мертвые птицы

Сегодня, 05:48
Фото: vk.com/ Роза Чайная

В Башкирии горожан напугал мор птиц, а власти заявили, что те отравились на элеваторе

Стерлитамак завалили мертвые голуби и вороны, но ветврачи пришли к выводу, что дело не в заразной болезни.

Жители Стерлитамака столкнулись с очередной проблемой, которая косвенно может быть связана и с экологией, речь идет о гибели птиц на городских улицах, там жители Стерлитамака стали замечать бездыханные тушки голубей и даже ворон. Жители заинтересовались причинами гибели птиц и обратились в компетентные органы. Управление ветеринарии по Башкирии приняло в работу сообщение и провело проверку, о результатах которой сообщило вчера, 28 ноября.

В ведомстве в первую очередь обратили внимание на то, что при выезде помимо трупов погибших птиц на месте обитала и здоровая стая птиц, которая благополучно летала. Однако несмотря на наличие живых и здравствующих птиц патологический материал специалисты все-таки отобрали, в частности для того чтобы исключить версию с инфекционным заболеванием, так собственно и вышло. Погибли и голубь и ворона не от какой-то инфекции, а предположительно от отравления. Уточняется и то, что рядом с местом, где были обнаружены птичьи тушки, находится элеватор. 

#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
«Клиника, лицей и центр пчеловодства»: кто застраивает лес на улице Менделеева в Уфе
Вчера, 13:53
В Башкирии назвали условия возвращения домой батальонов Шаймуратова и Доставалова
Сегодня, 07:05
Хабиров подтвердил отставку главы Минтранса Булушева
Сегодня, 07:40
Уже в январе: Госдума готовит два важных решения по частичной мобилизации
Вчера, 09:56
Глава Башкирии наградил скандальную чиновницу Ольгу Сарапулову орденом Аксакова
Сегодня, 07:32
Рост ЖКХ и код вместо полиса ОМС: что ждет жителей Башкирии с 1 декабря 2022 года
Вчера, 04:45