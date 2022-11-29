Город в Башкирии напугали мертвые птицы

В ведомстве в первую очередь обратили внимание на то, что при выезде помимо трупов погибших птиц на месте обитала и здоровая стая птиц, которая благополучно летала. Однако несмотря на наличие живых и здравствующих птиц патологический материал специалисты все-таки отобрали, в частности для того чтобы исключить версию с инфекционным заболеванием, так собственно и вышло. Погибли и голубь и ворона не от какой-то инфекции, а предположительно от отравления. Уточняется и то, что рядом с местом, где были обнаружены птичьи тушки, находится элеватор.