Глава ФИОП Руслан Титов: Создание стартап-студий началось с "ТехноСпарка"

По словам Титова, в России вузы имеют значительный потенциал. В течение последних лет разрабатываются и применяются различные инструменты, в их числе стартап-студии. Ключевая роль студенческой стартап-студии ‐ обучающая. Однако, чтобы попасть в стартап-студию, необязательно инициировать собственную идею. Ее могут генерировать вузы, а также партнеры студии. Главное, чтобы в студии было задействовано как можно больше студентов. Предпринимательство будет преподаваться системно, как и менеджмент.