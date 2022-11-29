Глава ФИОП Руслан Титов: Создание стартап-студий началось с "ТехноСпарка"

Организацией университетских стартап-студий занимается Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), являясь одним из операторов федерального проекта. Об этом сообщили в rg.ru.
Как рассказал гендиректор фонда Руслан Титов, возникновение стартап-студий для студентов началось с «ТехноСпарка» ‐ первой и наиболее крупной сегодня стартап-студии в стране. Принципы работы площадки, расположенной в Троицке, ‐ разделение труда и специализаций компаний, а также возвратные инвестиции.
Согласно исследованию, в Европе 25% стартапов создаются в университетах. В учебных учреждениях есть научные отделы, лабораторное оборудование, накопленные опыт и знания.
По словам Титова, в России вузы имеют значительный потенциал. В течение последних лет разрабатываются и применяются различные инструменты, в их числе стартап-студии. Ключевая роль студенческой стартап-студии ‐ обучающая. Однако, чтобы попасть в стартап-студию, необязательно инициировать собственную идею. Ее могут генерировать вузы, а также партнеры студии. Главное, чтобы в студии было задействовано как можно больше студентов. Предпринимательство будет преподаваться системно, как и менеджмент.
Руслан Титов уточнил, что в этом году планируется запуск 20 стартап-студий. Сегодня они находятся на стадии регистрации юрлиц и заключения инвестсоглашений. Вложения в каждую из студий достигнут 100 млн рублей. Это первый шаг по возникновению в нашей стране развитой сети университетских студий. К 2030 году их количество увеличится до 50.
Кроме того, в рамках работы «Платформы университетского технологического предпринимательства» планируется выделение грантов по миллиону рублей на продвижение студенческих стартапов от Фонда содействия инновациям. Также платформа НТИ реализует акселерационные программы и «Предпринимательские «Точки кипения», а фонд «Сколково» принимает участие с проверенной технологией возврата инвестиций для бизнес-ангелов, вкладывающих средства в университетские стартапы.