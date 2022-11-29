Глава Башкирии наградил скандальную чиновницу Ольгу Сарапулову орденом Аксакова

Запомнилась Сарапулова и рядом ярких высказываний, например о том, что жителям стоит самим чистить дворы от снега, также выступала она за вырубку кленов на улице Октябрьской революции, звучало от нее предложение и оборудовать в Башкирской столице платные мангальные зоны, вместо того, чтобы позволять гражданам делать это в лесопарках, что негативно сказывается на природе.