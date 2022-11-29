Глава Башкирии наградил скандальную чиновницу Ольгу Сарапулову орденом Аксакова

На оперативке в правительстве Башкирии сегодня 29 ноября наградили Ольгу Сарапулову, куратора Института развития городов Башкортостана и городского планировщика. Женщину удостоили ордена Аксакова за все, что было сделано для развития городов.
Напомнил глава Башкирии и о том, что один из проектов, который связан с Сарапуловой, удостоился также и высокой оценки на конкурсе ландшафтного дизайна в Париже, речь идет о парке в Белорецке, где начинается Южноуральская тропа.
Первый высокий пост в карьере Сарапуловой — пост советника Радия Хабирова по вопросам развития общественных пространств на общественных началах, позже женщина получила пост заместителя руководителя Главархитектуры. Однако главой его не стала даже после ухода Олега Байдина с должности главы Главархитектуры.
Запомнилась Сарапулова и рядом ярких высказываний, например о том, что жителям стоит самим чистить дворы от снега, также выступала она за вырубку кленов на улице Октябрьской революции, звучало от нее предложение и оборудовать в Башкирской столице платные мангальные зоны, вместо того, чтобы позволять гражданам делать это в лесопарках, что негативно сказывается на природе.
В конце февраля нынешнего года Ольга Сарапулова лишилась поста советника главы Башкирии и «исчезла» из повестки. Причиной стала критика страны, которую себе позволила чиновница в соцсетях.