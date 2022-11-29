Еще один район Башкирии отказался от зимних горок

Он добавил, что зимние горки выше 40 сантиметров теперь отнесены к аттракционам и к ним предъявляются аналогичные требования. Каждая горка должна пройти сертификацию, на нее должна быть оформлена декларация соответствия. В противном случае устанавливать и эксплуатировать в горки нельзя. Правила распространяются как на деревянные, так и на ледяные и комбинированные объекты. На каждом объекте в обязательном порядке должны быть установлены таблички с правилами поведения на аттракционе. Возле каждой горки должен дежурить сотрудник. Он обязан следить за очередью, чтобы на лестницах не скапливалось слишком много детей.