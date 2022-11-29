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Еще один район Башкирии отказался от зимних горок

Сегодня, 07:15

В Куюргазинском районе Башкирии не будет высоких зимних горок

В администрации смогут построить только небольшие снежные аттракционы.

Об этом сообщил глава Куюргазинского района Юлай Ильясов на своей странице в «Вконтакте». Решение принято из-за вступившего в силу нового техрегламента Ростехнадзора.

«Теперь горку надо закупить, оформить и зарегистрировать в Гостехнадзоре. По времени физически не успеваем», — объяснил руководитель муниципалитета.

Он добавил, что зимние горки выше 40 сантиметров теперь отнесены к аттракционам и к ним предъявляются аналогичные требования. Каждая горка должна пройти сертификацию, на нее должна быть оформлена декларация соответствия. В противном случае устанавливать и эксплуатировать в горки нельзя. Правила распространяются как на деревянные, так и на ледяные и комбинированные объекты. На каждом объекте в обязательном порядке должны быть установлены таблички с правилами поведения на аттракционе. Возле каждой горки должен дежурить сотрудник. Он обязан следить за очередью, чтобы на лестницах не скапливалось слишком много детей.

«Все это делается ради безопасности во время катания на горках. Дожили!» — прокомментировал Ильясов.

При этом он пообещал построить для детей невысокие горки с искусственным снежным рельефом.

Как сообщал Mkset, ранее аналогичное заявление сделал руководитель Салаватского района Марс Кашапов. Он сообщил, что горки в районе в этом году будут не выше метра. Связано это с расходами, которые повлечет сертификация. На оформление документации пришлось бы потратить более 1 млн рублей, отметил глава муниципалитета.

#Наталья Балыкова#Общество
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