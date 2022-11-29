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Частные приюты в Башкирии могут получить господдержку

Сегодня, 06:28
Фото: Антон Засимов / 1MI

Частные приюты в Башкирии могут получить господдержку

Господдержка приютов включает в себя выделение льгот, субсидий, грантов и предоставление имущественной помощи, сообщает пресс-служба Госсобрания республики

Депутаты Курултая в первом чтении рассмотрят законопроект, предусматривающий господдержку для частных приютов для животных. Законопроект подготовил комитет  по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает пресс-служба Госсобрания. 

По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, господдержка может простимулировать развитие частной инициативы, которая в данном случае имеет ряд преимуществ по сравнению с государственными и муниципальными организациями. Толкачев также отметил, что система частных собачьих приютов позволит сократить количество бездомных животных, угрожающих безопасности людей.

Приюты, согласно тексту законопроекта, могут быть как частными, так и и государственными и муниципальными. Отмечается, что частные приюты смогут получать господдержку в качестве социально ориентированных некоммерческих организаций, что подразумевает выделение субсидий, льгот, грантов и предоставление имущественной помощи.

 

#Азамат Нухов
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