Частные приюты в Башкирии могут получить господдержку

Приюты, согласно тексту законопроекта, могут быть как частными, так и и государственными и муниципальными. Отмечается, что частные приюты смогут получать господдержку в качестве социально ориентированных некоммерческих организаций, что подразумевает выделение субсидий, льгот, грантов и предоставление имущественной помощи.