Частные приюты в Башкирии могут получить господдержку

Депутаты Курултая в первом чтении рассмотрят законопроект, предусматривающий господдержку для частных приютов для животных. Законопроект подготовил комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает пресс-служба Госсобрания.
По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, господдержка может простимулировать развитие частной инициативы, которая в данном случае имеет ряд преимуществ по сравнению с государственными и муниципальными организациями. Толкачев также отметил, что система частных собачьих приютов позволит сократить количество бездомных животных, угрожающих безопасности людей.
Приюты, согласно тексту законопроекта, могут быть как частными, так и и государственными и муниципальными. Отмечается, что частные приюты смогут получать господдержку в качестве социально ориентированных некоммерческих организаций, что подразумевает выделение субсидий, льгот, грантов и предоставление имущественной помощи.