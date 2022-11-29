Бастрыкин поручил проверить историю со странным жильем для ветерана ВОВ из Башкирии

Историей о перипетиях с жильем для 95-летней жительницы города Туймазы стала достоянием не только общественности, но и предметом внимания правоохранителей. Mkset сообщал о том, как после расселения дома женщины в центре Туймазов, ей предлагается квартира, где-то нет стен, то стены появляются, но крепятся они на монтажную пену. Также предлагают бабушке жить в квартире без унитаза и радиаторов, а также без какого-либо полового покрытия. Еще раз напомним о том, что бабушке 95 лет, она ветеран ВОВ, ветеран Труда, ребенок войны и инвалид III группы.