Бастрыкин поручил проверить историю со странным жильем для ветерана ВОВ из Башкирии

Историей о перипетиях с жильем для 95-летней жительницы города Туймазы стала достоянием не только общественности, но и предметом внимания правоохранителей. Mkset сообщал о том, как после расселения дома женщины в центре Туймазов, ей предлагается квартира, где-то нет стен, то стены появляются, но крепятся они на монтажную пену. Также предлагают бабушке жить в квартире без унитаза и радиаторов, а также без какого-либо полового покрытия. Еще раз напомним о том, что бабушке 95 лет, она ветеран ВОВ, ветеран Труда, ребенок войны и инвалид III группы.
После публикации Mkset о бабушке и странной квартире историей заинтересовались в следкоме, а председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан И. Г. Масаллимову провести процессуальную проверку.
Александр Бастрыкин поручил всесторонне изучить доводы, озвученные в публикациях, и при наличии оснований незамедлительно принять процессуальное решение.
Напомним, на прошлой неделе после нескольких лет борьбы получила надлежащего качества квартиру семья Закировых, они боролись за нее несколько лет и добились положенного по закону как-раз таки после того, как добились личного приема у Бастрыкина.