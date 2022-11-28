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Власти районов Башкирии потратят миллионы на ледовые городки

Сегодня, 05:22
Фото: 1MI

В Башкирии на площадях установят кролика с часами, Урал-батыра и коней

Города республики продолжают объявлять конкурсы на изготовление скульптур изо льда.

В Башкирии продолжают строить новогодние городки. В ближайшее время выбрать подрядчиков на изготовление ледовых фигур, планируют в нескольких городах.

В Октябрьском на монтаж новогодней иллюминации готовы потратить до 828 тыс. рублей. Заказчиком выступает городская администрация. Подрядчик должен будет украсить новогодние елки на площади им. Ленина, проспекте им. Ленина, и в парке Гагарина.

В Туймазах новогодний городок расположится на территории центрального парка культуры и отдыха. Здесь необходимо построить ограждение изо льда, композиции «Лабиринт» не менее 18 метров в диаметре, две композиции «Чаша» и 12 двухметровых фигур сказочных героев. За работы заплатят 2,4 млн рублей.

В Калининском районе установят входную группу с надписью «С Новым годом!» на двух государственных языках, входную группу «Избушки», скульптуры кролика с часами, Деда Мороза, Снегурочки, Маши и трех медведей, теремок, сказочный дворец, тройку коней, елки, две небольшие горки и лабиринт. Администрация выделила на это до 470 тысяч рублей.

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В Белорецком районе ледовые городки обойдутся в сумму до 1 млн рублей. Построить их нужно будет на площади Металлургов и в центральном городском парке культуры и отдыха. Здесь появятся Кролик или Кот, Дед Мороз и Снегурочка, композиция «Я люблю Белорецк», надпись «С Новым годом» и еще 17 безымянных композиций. Также из обломков льда, оставшихся от изготовления фигур, нужно будет собрать 20 елочек.

Но наибольшим художественным вкусом, на взгляд Mkset, отличились в администрации Советского района Уфы. Там объявили конкурс на изготовление ледяных скульптур по мотивам новогодних открыток. Новогодние городки построят возле универмага «Уфа» и в сквере у Уфимской детской филармонии. Подрядчик должен вырезать изо льда фигуры по сюжетам открыток художника Владимира Зарубина «Новый год»: Деда Мороза, Снегурочку, медвежонка и зайчонка, снеговиков и другие.

Кроме того, необходимо будет установить светодиодную металлическую фигуру «Сказочный снеговик» (герой сказки «Елка» Владимира Сутеева, изданной в 1963 году). Также нужно будет воссоздать снеговика из книжки-вырубки 1987 года «Снеговик» с иллюстрациями Лидии Гладневой. Исполнитель установит металлическую фигуру «Снежной королевы» художников Израиля Шварцмана и Александра Винокурова. В описание закупки включена также светодиодная фигура «Подарок с бантом». Помимо этого подрядчику предстоит построить ледяной лабиринт, «Сказочные ворота», ограждение и другие объекты. За все это мэрия готова заплатить до 1,4 млн рублей.



#Наталья Балыкова#Общество#2
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