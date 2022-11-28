Власти районов Башкирии потратят миллионы на ледовые городки

Кроме того, необходимо будет установить светодиодную металлическую фигуру «Сказочный снеговик» (герой сказки «Елка» Владимира Сутеева, изданной в 1963 году). Также нужно будет воссоздать снеговика из книжки-вырубки 1987 года «Снеговик» с иллюстрациями Лидии Гладневой. Исполнитель установит металлическую фигуру «Снежной королевы» художников Израиля Шварцмана и Александра Винокурова. В описание закупки включена также светодиодная фигура «Подарок с бантом». Помимо этого подрядчику предстоит построить ледяной лабиринт, «Сказочные ворота», ограждение и другие объекты. За все это мэрия готова заплатить до 1,4 млн рублей.