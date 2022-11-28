Власти Башкирии сделали 95-летней бабушке неожиданное предложение

Акцентировали внимание в местной администрации и на том, что, по информации генерального директора ООО «Строительная фирма № 3» Ильфира Минибаева, пунктом № 7 Договора установлено, что ООО «СФ-3» принимает на себя бремя уплаты расходов по ремонту, эксплуатации, содержанию квартиры, которую дали бабушке. Что ж, звучит разумно, учитывая, что ни радиаторов, ни труб, ни унитаза, ни прочих сантехнических коммуникаций в квартире нет. К слову и газа в доме нет, он даже не подключен к магистрали. Людмила Сидорчук передает и слова о том, что дом попросту невыгодно отапливать, так как из нескольких подъездов заселены только несколько квартир, видимо это те, кому попросту некуда идти.