Власти Башкирии сделали 95-летней бабушке неожиданное предложение

На странице главы Башкирии Радия Хабирова появился короткий комментарий — «Моей бабушке 95 лет, и вот какую квартиру ей предлагает администрация города Туймазы», — написала Людмила Сидорчук и приложила к короткому комментарию видео квартиры, в которой должна проживать пожилая женщина. Между прочим бабушке 95-лет, она ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Труда, ребенок войны и инвалид III группы, а квартиру, в которую до сих пор не может въехать, «получила» она после расселения ее дома в самом центре Туймазов.
На видео квартира, в которой отсутствует даже черновая отделка, на стенах в комнатах кроме кухни нет даже радиаторов, в туалете нет унитаза, пол даже не залит, а представляет собой груду кусков бетона. В ужас повергает полное отсутствие стены с соседней квартирой, которая, судя по видео, держалась на монтажной пене. В квартире явно нельзя проживать и вполне вероятно небезопасно просто находиться.
На комментарий Людмилы ответил заместитель главы администрации Туймазинского района Айрат Аминев, который напомнил, что у 95-летней женщины есть право проживать в квартире, которая находится у нее в собственности на улице Кольцевой.
На это напоминание Людмила Сидорчук задала резонный вопрос, смотрел ли Айрат Аминев предложенное видео или «просто пишет отписки» так как на видео сказано, что запечатлена называемая чиновником квартира.
Корреспонденту Mkset Людмила Сидорчук рассказала о том, что дом ее бабушки стоял в центре Туймазов, въехали он в него еще в 1958 году. В 2017 дом в центре стали расселять по программе ветхого жилья. Местным жителям идея не понравилась, они высказывали свои недовольства, но безрезультатно. Дом был расселен, но его бывшие жильцы так и не обрели нового жилья.
Квартира на улице Кольцевой изначально преподносилась как перевалочный пункт по документам и жить там не придется, сейчас же именно там предлагают ждать завершения строительства дома, который строят с 2017 года.
— В условиях договорных отношений ООО «Строительная фирма № 3» предоставляет вам жилые помещения в строящихся домах, согласно заключенным предварительным договорам мены, — пояснили в администрации и сообщили, что положенное жилье по адресу улица Олега Кошевого должно быть сдано к весне следующего года.
Акцентировали внимание в местной администрации и на том, что, по информации генерального директора ООО «Строительная фирма № 3» Ильфира Минибаева, пунктом № 7 Договора установлено, что ООО «СФ-3» принимает на себя бремя уплаты расходов по ремонту, эксплуатации, содержанию квартиры, которую дали бабушке. Что ж, звучит разумно, учитывая, что ни радиаторов, ни труб, ни унитаза, ни прочих сантехнических коммуникаций в квартире нет. К слову и газа в доме нет, он даже не подключен к магистрали. Людмила Сидорчук передает и слова о том, что дом попросту невыгодно отапливать, так как из нескольких подъездов заселены только несколько квартир, видимо это те, кому попросту некуда идти.
Также, по данным Туймазинской администрации, разрушенных стен в доме на сегодня нет, что подтверждают они видео, на котором изображена та же квартира, с действительно целой стеной — там даже поклеены обои, однако пол остался попросту бетонным, никакого покрытия на нем нет, как и радиаторов в комнатах, ванна находится в зале, унитаза в туалете как не было, так и нет.
Помимо фактически полного отсутствия коммуникаций дом на улице Кольцевой стоит на отшибе города, от самих Туймазов его отделяет промзона и кладбище. Там стоит несколько домов и детский сад, на этом вся инфраструктура заканчивается. Родственники бабушки уже пробовали жаловаться властям, но пока это выходит боком. Пожилую женщину очень легко запугать бюрократическим сложным языком, уже были прецеденты, когда бабушке становилось плохо после общения с властями и застройщиком и она просила родственников прекратить борьбу, потому что хочет все-таки дожить до получения положенного по закону жилья.
Туймазы не в первый раз попадают в поле зрения СМИ с историями связанными с социальным жильем. Так буквально на прошлой неделе многодетный отец из города Туймазы добился качественного жилья, вместо того, которое местные власти хотели выдать семье, где воспитывается ребенок-инвалид. Марат Закиров дошел до личного приема у главы федерального следкома РФ Александра Бастрыкина, записывала семья и видеообращения Владимиру Путину, добивался своего у генпрокурора РФ Игоря Краснова и даже организовывал голодовку.
В итоге спустя несколько лет судебных разбирательств и скитаний по съемному жилью семье удалось получить квартиру удовлетворительно качества. Однако Закировы в Туймазах такие не одни и еще ряд семей продолжает судиться с властями, выдающими соцжилье в аварийном доме в промзоне.