В небе над Башкирией заметили и засняли «НЛО»

Странное явление в небе над Нефтекамском сохранилось на записи камер видеонаблюдения у одного из подъездов города, которое опубликовал телеканал UTV. Как можно заметить как на видео световое пятно выплывает, застывает на несколько секунд и неожиданно исчезает. При этом достойна внимания и версия о том, что таким образом на видео выглядит блик на камере от света фар едущих рядом авто.