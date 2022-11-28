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В небе над Башкирией заметили и засняли «НЛО»

Сегодня, 13:21
Фото: 1MI

В Башкирии в небе над Нефтекамском заметили «летающую тарелку»

Неопознанный светящийся летающий «объект» попал на запись домофонной камеры.

Субботний вечер в Башкирии, который в нынешнем году был уже по настоящему зимним, здорово удивил жителей города Нефтекамск. На записи камер видеонаблюдения попало интересное и весьма странное явление. Вечернюю тьму внезапно пронзает вспышка света и своим видом она напоминает «летающую тарелку». Инопланетян тем временем замечено не было.

Странное явление в небе над Нефтекамском сохранилось на записи камер видеонаблюдения у одного из подъездов города, которое опубликовал телеканал UTV. Как можно заметить как на видео световое пятно выплывает, застывает на несколько секунд и неожиданно исчезает. При этом достойна внимания и версия о том, что таким образом на видео выглядит блик на камере от света фар едущих рядом авто.

НЛО в небе над Башкирией оказалось запущенной ракетой
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#Ирина Деревянчук#Общество
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